به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز بعد از ظهر یکشنبه در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه برای نظارت مستقیم بر وضعیت مراکز نگهداری و کاهش جمعیت کیفری، در بازدیدی گسترده از زندان شهرستان دشتستان، از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید و به مشکلات قضایی مددجویان رسیدگی کرد.



این بازدید که حدود ۴ ساعت به طول انجامید، با حضور دادستان شهرستان دشتستان و مدیرکل زندان‌های استان بوشهر صورت گرفت، رئیس‌کل دادگستری استان علاوه بر بازدید از اندرزگاه‌ها و اماکن اصلاحی و تربیتی، به صورت چهره‌به‌چهره با مددجویان دیدار و گفتگو کرد.



مهدی مهرانگیز در جریان این دیدارها، با استماع مستقیم درخواست‌های قضایی مددجویان، به بررسی پرونده‌ها و مسائل حقوقی آنان پرداخت و دستورات لازم را جهت پیگیری و حل مشکلات قانونی صادر نمود و در همین راستا، با پیگیری‌های فوری و بررسی پرونده، زمینه آزادی یکی از مددجویان فراهم شد.



وی با تأکید بر اهمیت استفاده از نهادهای ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط، تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی در استان، توجه ویژه به وضعیت زندانیان و کاهش آسیب‌های ناشی از حبس است ودر همین راستا، بررسی دقیق پرونده‌ها با هدف اعطای ارفاقات قانونی به مددجویانی که اصلاح رفتار آن‌ها محرز شده، به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در پایان، بر ضرورت تداوم برنامه‌های اصلاحی و تربیتی برای بازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه تأکید کرد.

تقدیر از اقدامات مکرر و بازدیدهای مستمر



مدیرکل زندان‌های استان بوشهر نیز ، ضمن تقدیر از اقدامات مکرر و بازدیدهای مستمر رئیس‌کل دادگستری استان از زندان‌های سراسر استان، تصریح کرد: بازدیدهای مستمر و نظارت مستقیم ایشان در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه جهت کاهش جمعیت کیفری و ارتقای سطح خدمات به مددجویان صورت می‌گیرد.



وی همچنین با اشاره به تأثیرات مثبت دستورات رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، از وی قدردانی کرد و گفت: تأکیدات صریح ایشان مبنی بر حضور مستمر تمامی مسئولان قضایی و قضات در زندان‌ها، تحولی در نحوه برخورد با مشکلات مددجویان ایجاد کرده و موجب ارتقای عملکردی مراکز اصلاحی و تربیتی استان شده است.