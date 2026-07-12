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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

انهدام باند سارقان کف‌زن طلافروشی در مهدیشهر؛ ۴ متهم دستگیر شدند

انهدام باند سارقان کف‌زن طلافروشی در مهدیشهر؛ ۴ متهم دستگیر شدند

مهدیشهر- فرمانده انتظامی مهدیشهر از انهدام باند سارقان کف زن طلافروشی در مهدیشهر خبر داد و گفت: چهار متهم شناسایی و در سمنان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از طلافروشان این شهرستان مبنی بر سرقت چهار قطعه پلاک طلا، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات اطلاعاتی دریافتند این سرقت توسط اعضای دو خانواده و به شیوه «کف‌زنی» انجام شده است.

فرمانده انتظامی مهدیشهر ادامه داد: کارآگاهان با بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند پلیسی، هویت متهمان را شناسایی کرده و در عملیاتی موفق، چهار عضو این باند را در شهرستان سمنان دستگیر کردند.

حسینی با بیان اینکه پرونده متهمان تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: چهار سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم در صورت مواجه با موارد مشکوک حتما مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.

کد مطلب 6886127

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