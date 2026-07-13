از مرگ با اسپری غیرمجاز تا رمالی میلیاردی؛ روایت هشت پرونده پلیس آگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف و دستگیری در هشت پرونده جداگانه شامل قتل عمدی، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت‌های حرفه‌ای و قاچاق تجهیزات پزشکی خبر دادند. متهمان این پرونده‌ها با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری داماد قاتل به اتهام استفاده از اسپری غیرمجاز

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با پاشیدن اسپری دفاع شخصی غیرمجاز به صورت پدر همسر خود، موجب مرگ وی شد. سرهنگ مرتضی نثاری اظهار داشت: این حادثه پس از یک اختلاف خانوادگی بر سر تحویل یک واحد آپارتمان در شهرک شریعتی رخ داد. متهم که به همراه همسر و وکیل خانواده در محل حضور داشت، حین مشاجره لفظی اقدام به این کار کرده و پس از مرگ مقتول ۷۳ ساله متواری شد. کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه وی را در تهران شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. متهم با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمدی در اختیار پلیس قرار گرفته است. پلیس به شهروندان هشدار داد که حمل تجهیزات دفاع شخصی غیرمجاز، مسئولیت‌های کیفری سنگینی به دنبال دارد.

پایان فعالیت رمال میلیاردی در شمال تهران

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، اقدام به کلاهبرداری با عناوینی همچون دعانویسی، طلسم و بخت‌گشایی می‌کرد. سرهنگ مسلم میراحمدی گفت: این متهم که فاقد هرگونه دانش دینی و تسلط به زبان عربی بود، دعاها را از بازارهای اطراف اماکن زیارتی تهیه و با مبالغی بین ۵۰۰ هزار تا ۷ میلیون تومان به فروش می‌رساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد ماهانه وی از این طریق بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. در بازرسی از مخفیگاه وی، مقادیر زیادی ادوات رمالی، طلسم و کارت‌های بانکی متعلق به دیگران کشف شد. متهم با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شد.

دستگیری دو جیب‌بر حرفه‌ای در جنوب غرب تهران

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق حرفه‌ای جیب‌بر خبر داد که در مسیرهای تردد اتوبوس‌های تندرو (BRT) اقدام به سرقت تلفن همراه مسافران می‌کردند. سرهنگ شهرام سلطانی اعلام کرد: کارآگاهان با اجرای گشت‌های نامحسوس، این دو متهم را حین ارتکاب جرم به صورت مشهود دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه آنان، ۲۴ دستگاه تلفن همراه مسروقه از برندهای آیفون و سامسونگ کشف شد. تاکنون هویت ۱۸ نفر از مالباختگان شناسایی و اموال آنان مسترد شده است.

کشف محموله ۸ میلیاردی تجهیزات پزشکی قاچاق

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف محموله‌ای از تجهیزات پزشکی قاچاق به ارزش بیش از ۸ میلیارد تومان در محدوده بلوار دادمان خبر داد. سردار مهدی افشاری گفت: این شرکت با جعل اسناد گمرکی و بدون طی تشریفات قانونی، ۱۲ ست ابزار پروتز ارتوپدی را وارد کشور کرده بود. در استعلام از گمرک، جعلی بودن اسناد محرز شد. متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و پلیس نسبت به تبعات ورود اقلام فاقد اصالت به چرخه درمان هشدار داد.

دستگیری سارق خودروی خواهر با استفاده از کلید یدک

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق سابقه‌داری خبر داد که خودروی خواهر خود را با استفاده از کلید یدک از پارکینگ منزل به سرقت برده بود. سرهنگ عبدالوهاب علایی بیان داشت: با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد که متهم به کلید یدک خودرو دسترسی داشته است. این متهم پس از دستگیری به ۵ فقره سرقت دوچرخه و سرقت اموال یک ساختمان با همدستی فرد دیگر نیز اعتراف کرد که همدست وی نیز دستگیر شد.

دستگیری سارق کتیبه سنگ‌قبر در بهشت زهرا(س)

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک سارق سابقه‌دار حین سرقت کتیبه سنگ‌قبر در آرامستان بهشت زهرا(س) خبر داد. سرهنگ سید امین موسوی اعلام کرد: مأموران کلانتری صحن مطهر هنگام گشت‌زنی، متهم را در حال انتقال کتیبه به داخل خودروی پراید مشاهده و وی را دستگیر کردند. پلیس تأکید کرد که با هرگونه اقدام مجرمانه در آرامستان‌ها که حرمت اموال عمومی را خدشه‌دار کند، به شدت برخورد خواهد شد.

اعتراف سارق سریالی به ۲۵ فقره سرقت از خودروها

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق حرفه‌ای لوازم و محتویات خودرو در محدوده شهرک گلستان و منطقه ۲۲ تهران خبر داد. سرهنگ محمد افشار گفت: متهم با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید و تخریب قفل و صندوق عقب خودروها، اقدام به سرقت اموال داخل آن‌ها می‌کرد. وی پس از دستگیری به ۲۵ فقره سرقت اعتراف کرد و انگیزه خود را تأمین هزینه مواد مخدر عنوان داشت. متهم برای شناسایی سایر مالباختگان در اختیار پلیس قرار گرفته است.

دستگیری سارق جعبه‌فیوز خودروهای پژو ۲۰۶ در شرق تهران

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق حرفه‌ای قطعات خودرو در محدوده شهرک بروجردی خبر داد. سرهنگ رسول بهرامی اظهار داشت: این متهم با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت در ساعات پایانی شب، اقدام به سرقت جعبه‌فیوز خودروهای پژو ۲۰۶ می‌کرد. مأموران با افزایش گشت‌های هدفمند، متهم را شناسایی و در پاتوق وی دستگیر کردند. متهم به سرقت‌های انجام‌شده اعتراف و اعلام کرد قطعات مسروقه را به مالخر فروخته است. پرونده متهمان برای ادامه رسیدگی به دادسرا ارجاع شد.