به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای رسیدگی به نارضایتیهای مردمی و ارتقای سطح بهداشت عمومی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان با همکاری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، طرح ویژه بازدید و نظارت بر نانواییهای سطح شهرستان خرمآباد را به مرحله اجرا درآوردند.
در جریان این بازدیدها، یک واحد نانوایی در خرمآباد به دلیل کمفروشی، تعطیلیهای مکرر و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی محیطی، پس از طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده تخلف، با حکم قضایی پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، ضمن قدردانی از همکاری شهروندان در اطلاعرسانی تخلفات، به کلیه متصدیان واحدهای نانوایی و صنوف مشابه در سطح استان هشدار داد که هرگونه کمفروشی، رعایتنکردن بهداشت، تعطیلی خودسرانه و بیتوجهی به حقوق شهروندان با برخورد قاطع و قانونی پلیس و دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
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