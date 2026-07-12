به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری عصر یکشنبه در نشست با فرماندار دیلم با قدردانی از اهتمام فرماندار به حوزه دین و فرهنگ، اظهار کرد: تبلیغ دین در شرایط کنونی نیازمند حمایت‌های جدی و زیرساختی است و همراهی فرمانداری‌ها در کمیته‌های برنامه‌ریزی می‌تواند بازوی توانمندی برای اجرای طرح‌های فرهنگی باشد.

وی تصریح کرد: تخصیص بودجه به طرح‌های اولویت‌دار، علاوه بر تقویت بنیان‌های مساجد و حسینیه‌ها، به ارتقای کیفی فعالیت‌های قرآنی و تبلیغی در سطح شهرستان کمک شایانی خواهد کرد.

توسعه فضاهای مذهبی و حمایت از برنامه‌های کلان تبلیغی

فرماندار دیلم، در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت پروژه‌های فرهنگی گفت: توسعه فضاهای مذهبی و حمایت از برنامه‌های کلان تبلیغی یکی از اولویت‌های شهرستان است.

اسماعیل کاظمی افزود: با توجه به نقش مساجد و مراکز تبلیغی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تلاش خواهیم کرد در جلسات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، سهم اعتبارات حوزه تبلیغات اسلامی را با نگاهی ویژه و به‌منظور تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی و تجهیز مراکز مذهبی در اولویت قرار دهیم.

در این نشست که با محوریت بررسی وضعیت فرهنگی و لزوم حمایت‌های مالی از طرح‌های دینی برگزار شد، پیرامون نحوه تخصیص اعتبارات در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تصمیم‌گیری شد.

در این نشست حجت الاسلام حسن صادق زاده، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، ایمان رنجبر، معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت الاسلام محمد کنارکوه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر را همراهی کردند.