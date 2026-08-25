ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و تبلیغی در دیلم؛ کسب رتبه برتر در ارزیابی

حجت‌الاسلام محمد کنارکوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم در ارزیابی سالانه عملکرد ادارات تبلیغات اسلامی استان بوشهر در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه برتر شد.

وی با قدردانی از تلاش مجموعه همکاران اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم افزود: این موفقیت نتیجه برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و تلاش جمعی در اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و دینی در طول سال ۱۴۰۴ است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم ادامه داد: ارزیابی عملکرد ادارات، فرصتی برای بررسی میزان تحقق برنامه‌ها، شناسایی نقاط قوت و همچنین توجه به زمینه‌های نیازمند تقویت است و کسب این رتبه، مسئولیت مجموعه را برای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها در سال جاری افزایش می‌دهد.

حجت‌الاسلام کنارکوه با اشاره به نقش روحانیون، مبلغان، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی و فرهنگی و فعالان مردمی در اجرای برنامه‌ها گفت: بدون همراهی و مشارکت این مجموعه‌ها، دستیابی به چنین نتایجی امکان‌پذیر نبود و از همه کسانی که در مسیر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی شهرستان همکاری کردند، قدردانی می‌کنم.

وی تأکید کرد: هدف اصلی اداره تبلیغات اسلامی، صرفاً کسب رتبه در ارزیابی‌ها نیست، بلکه این ارزیابی‌ها باید به ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و تبلیغی، افزایش اثربخشی برنامه‌ها و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای فرهنگی و دینی جامعه منجر شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم در پایان خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با مشارکت بیشتر مجموعه‌های مردمی و فرهنگی، برنامه‌های سال جاری را با کیفیت و اثربخشی بیشتری دنبال کنیم.