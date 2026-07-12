مراسم گرامیداشت رهبر شهید به همت نهادهای حوزوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای شامگاه یکشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، جمعی از مسئولان، طلاب و علما و شخصیت های حوزوی در شبستان امام خمینی رحمة‌الله‌علیه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد.



این آیین به همت نهادهای حوزوی از جمله جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی مدیریت حوزه‌های علمیه و پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار شد.



در آغاز این مراسم، مهدی فروغی قاری بین‌المللی قرآن کریم و قاری ممتاز کشوری و استان قم، آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت کرد.



همچنین در ادامه این آیین، حاج عباس حیدرزاده از مداحان اهل بیت علیهم‌السلام با مرثیه‌سرایی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت و حاضران در فضایی معنوی به سوگواری پرداختند.



آیت الله احمد خاتمی نیز در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و سیره مدیریتی رهبر شهید اظهار کرد: آنچه زمینه‌ساز حضور میلیونی مردم در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید شد، اخلاص در عمل و خدمت خالصانه برای رضای الهی بود.



امام جمعه موقت تهران افزود: شخصیت الهی رهبر شهید سبب شد تا ملت ایران و امت اسلامی با حضوری گسترده، عشق و ارادت خود را به ایشان به نمایش بگذارند و این بدرقه تاریخی در حافظه ملت ماندگار شود.



آیت الله خاتمی ادامه داد: ساده‌زیستی، مردمی بودن، ایستادگی در برابر دشمنان، حفظ عزت و استقلال کشور و تلاش مستمر برای پیشرفت ایران اسلامی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی بود که در طول سال‌های رهبری ایشان همواره مورد توجه قرار داشت.



وی تصریح کرد: همین ویژگی‌ها موجب شد تا مردم با احساس مسئولیت و علاقه‌ای عمیق، حضوری گسترده در مراسم‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید داشته باشند.



آیت الله خاتمی گفت: حضور گسترده مردم در ایران و عراق برای بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های جهان داشت و این نمایش وحدت و دلدادگی امت اسلامی، موجب نگرانی و هراس دشمنان صهیونیستی و آمریکایی شد.



وی افزود: این حضور پرشور نشان داد که پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنان استوار است و دشمنان نمی‌توانند این سرمایه اجتماعی را نادیده بگیرند.



امام جمعه موقت تهران بیان کرد: موضوع خون‌خواهی و انتقام از خون رهبر شهید نیز از جمله مطالبات جدی مردم در آیین‌های بدرقه و تشییع بود و این خواسته از سوی اقشار مختلف ملت بارها مطرح شد.



وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام خود بر این موضوع تأکید کردند و امیدواریم رئیس‌جمهور آمریکا به زودی به مجازات برسد.