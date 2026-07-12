https://mehrnews.com/x3cy4T ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ کد مطلب 6886209 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ صد و سی و چهارمین موج حضور بجنوردیها در میدان بجنورد- در این ویدیو صد و سی و چهارمین موج حضور بجنوردیها در میدان را مشاهده میکنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6886209 کپی شد مطالب مرتبط نمایش اقتدار و استقامت مردم سلماس در شب ۱۳۴ حضور لیبک مردم خراسان شمالی به ندای خونخواهی «قائد العظیم» تداوم حماسه آفرینی مردم دیار میرزا در حمایت از نیروهای مسلح موج صد و سی و چهارم حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان تکرار حماسه آفرینی مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی ایران برچسبها بجنورد تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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