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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

لیبک مردم خراسان شمالی به ندای خونخواهی «قائد العظیم»

لیبک مردم خراسان شمالی به ندای خونخواهی «قائد العظیم»

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در بیانیه‌ای با تأکید بر حق قصاص و انتقام از عاملان و آمران شهادت امام خامنه‌ای، از آمادگی مردم استان برای یاری در اجرای این حکم الهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، حجت‌الاسلام رضا نوری با صدور بیانیه‌ای با عنوان «لبیک یا قائد العظیم» اظهار کرد: خون به ناحق ریخته شده رهبر، امام و پیشوای مؤمنان، امام خامنه‌ای عزیز، حق مسلمی را برای اولیای دم ایشان که ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان باشند، ایجاد کرده است و آن، حق انتقام و قصاص از قاتلان، اعم از آمران و عاملان، است.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: اکنون پس از فرمان رهبر و امام جامعه، اینجانب و آحاد مردم خراسان شمالی با معظم‌له عهد می‌بندیم که برای اجرای حکم قصاص و انتقام، از هیچ کمکی دریغ نکنیم و تمام توان خود را در مسیر اجرای این حکم الهی به کار گیریم تا دیگر جنایتکاران، اندیشه تعرض و به شهادت رساندن رهبران الهی را در سر نپرورانند.

کد مطلب 6886562

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