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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

ادعای حمله به نیروگاه اتمی بوشهر صحت ندارد

ادعای حمله به نیروگاه اتمی بوشهر صحت ندارد

سازمان انرژی اتمی ضمن تکذیب ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر حمله به نیروگاه اتمی بوشهر، اعلام کرد که این نیروگاه در وضعیت کاملاً عادی، ایمن و پایدار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار برخی اخبار و ادعاها در فضای مجازی مبنی بر حمله به بخش‌هایی از نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تکذیب این ادعاها، اعلام می‌کند که نیروگاه اتمی بوشهر در وضعیت کاملاً عادی، ایمن و پایدار قرار دارد و تمامی واحدها و تأسیسات آن بدون وقفه و مطابق روال معمول در حال فعالیت و بهره‌برداری هستند.

بدیهی است؛ هرگونه اطلاع‌رسانی درباره تأسیسات، فعالیت‌ها و رویدادهای مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران، صرفاً از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان انجام خواهد شد.

کد مطلب 6886210
محسن صمیمی

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