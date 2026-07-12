https://mehrnews.com/x3cy4Y ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ کد مطلب 6886213 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ بعثت خیابانی مردم شهرکرد در شب ۱۳۴ شهرکرد- حضور مردم شهرکرد در خیابان به شب صد و سی و چهارم رسید. دریافت 23 MB کد مطلب 6886213 کپی شد مطالب مرتبط تکرار حماسه آفرینی مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی ایران موج صد و سی و چهارم حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان نمایش اقتدار و استقامت مردم سلماس در شب ۱۳۴ حضور تداوم حماسه آفرینی مردم دیار میرزا در حمایت از نیروهای مسلح برچسبها تجمع مردمی تجمعات مردمی شهرکرد
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