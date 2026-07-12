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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

بعثت خیابانی مردم شهرکرد در شب ۱۳۴

بعثت خیابانی مردم شهرکرد در شب ۱۳۴

شهرکرد- حضور مردم شهرکرد در خیابان به شب صد و سی و چهارم رسید.

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کد مطلب 6886213

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