به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله هاشم‌نیا در ارزیابی خسارات وارده به زیرساخت‌های مرکز نگهداری معتادان متجاهر (کمپ ماده ۱۶) شهرستان اهواز در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریباً ۱۶ فروند موشک به محوطه این کمپ اصابت کرده که منجر به آسیب جدی به هفت سوله اصلی مجموعه شده است.

وی با اشاره به بحران نیروی انسانی در پی این حوادث افزود: به دلیل حملات رژیم صهیونیستی و امریکایی، نیروهای ساعتی شاغل، مجموعه را ترک کرده‌اند. در شرایط کنونی مدیریت و نگهداری معتادان متجاهر در این فضای آسیب‌دیده با چالش‌های بسیار جدی روبروست.

هاشم‌نیا در خصوص الزامات عملیاتی برای احیای این مرکز تصریح کرد: برای راه‌اندازی مجدد این کمپ با ظرفیت استاندارد ۲۵۰ نفر، تأمین اعتبار مشخص و همچنین تدوین یک چارچوب عملیاتی جدید برای جذب نیروی انسانی ضروری است؛ در این راستا امید است استانداری در حمایت از این بخش مساعدت لازم را به عمل آورد.

مدیرکل زندان‌های خوزستان، به منظور شفاف‌سازی بازه زمانی وقوع این حوادث بیان کرد: لازم به ذکر است اصابت موشک‌ها و تخریب‌های مذکور، مربوط به ایام «جنگ رمضان» بوده و این خسارات مربوط به روزهای اخیر نیست.