محمدی عراقی: ملت ایران و عراق در وفاداری به رهبر شهید سنگ تمام گذاشتند

آیت الله محمود محمدی عراقی در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ممتاز شخصیت رهبر شهید در میان ملت‌های مسلمان اظهار کرد: ابعاد شخصیت رهبر شهید تنها به جایگاه معنوی ایشان محدود نمی‌شود بلکه این شخصیت از حیث اثرگذاری و نفوذ، جایگاهی بین‌المللی یافته بود و همین ویژگی سبب شد که ارتحال و آیین‌های تشییع و بزرگداشت ایشان بازتابی فراتر از مرزهای ایران پیدا کند.



وی با بیان اینکه ارادت به رهبر شهید در کشورهای مختلف به شکلی چشمگیر جلوه‌گر شد، افزود: مراسم‌های برگزار شده و حضور گسترده مردم در کشورهای مختلف نشان داد که محبت و دلبستگی به این شخصیت بزرگ، منحصر به یک ملت یا یک جغرافیا نیست و امت اسلامی در این عرصه حضوری گسترده و تأثیرگذار داشت.



مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم با قدردانی از حضور پرشور مردم ایران در آیین‌های وداع، تشییع و بزرگداشت رهبر شهید گفت: ملت ایران بار دیگر وفاداری، صفا و ولایت‌مداری خود را به بهترین شکل به نمایش گذاشتند و در این آزمون تاریخی، نمره‌ای کامل و درخشان کسب کردند.



وی ادامه داد: بسیاری از مردم در شبانه‌روزهای برگزاری این مراسم‌ها با حضور مستمر و تلاش خالصانه، نهایت احترام و ارادت خود را نسبت به رهبر شهید ابراز کردند و آنچه در این روزها رقم خورد، جلوه‌ای ماندگار از عشق و وفاداری مردم به ولایت بود.



آیت الله محمدی عراقی با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در آیین‌های تشییع رهبر شهید افزود: این حرکت عظیم تنها به ملت ایران محدود نبود و مردم عراق نیز در شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی صحنه‌هایی کم‌نظیر از عشق و احترام را به نمایش گذاشتند.



وی تصریح کرد: برخی از جلوه‌های ارادت و تکریم که از سوی مردم عراق مشاهده شد، چنان عظیم و اثرگذار بود که حتی امکان اجرای آن در ایران نیز فراهم نبود و این موضوع بیانگر عمق محبت و دلبستگی آنان به رهبر شهید است.



مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم با تأکید بر اینکه این رخدادها صرفاً با محاسبات عادی قابل تبیین نیست، اظهار کرد: آنچه در این روزها در میان ملت‌های مسلمان شکل گرفت، جلوه‌ای از عنایت الهی بود و انسان به روشنی دست هدایت الهی را در این حرکت عظیم احساس می‌کند.



وی خاطرنشان کرد: در چنین صحنه‌هایی می‌توان آثار هدایت و مدیریت حضرت ولی‌عصر (عج) را مشاهده کرد و همین باور، عظمت این حضور مردمی را دوچندان می‌سازد.



آیت الله محمدی عراقی در پایان با تجلیل از مردم ایران و عراق گفت: اخلاص، محبت و وفاداری این ملت‌ها نسبت به رهبر شهید شایسته بالاترین قدردانی است و حقیقتاً باید در برابر این میزان از عشق و فداکاری سر تعظیم فرود آورد.