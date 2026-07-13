موضع مداخله جویانه فرانسه در قبال لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش می تواند در روند نظارت بر خلع سلاح حزب الله! مشارکت داشته باشد و آماده است در روند استقرار نیروهای بین المللی در این کشور حاضر شود.

وی اضافه کرد که این اقدام در صورتی انجام می شود که مقامات لبنانی از پاریس بخواهند.

وزیر خارجه فرانسه در اظهاراتی مداخله جویانه اعلام کرد که پاریس آماده است با حمایت های آمریکا و کشورهای اروپایی مانند ایتالیا برای حمایت از نیروهای مسلح لبنان وارد عمل شود.

پیشتر نیز یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که برلین و پاریس قصد دارند ابتکار جدیدی با هدف تحقق صلح در لبنان راه اندازی کنند!