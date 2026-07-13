  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

موضع مداخله جویانه فرانسه در قبال لبنان

موضع مداخله جویانه فرانسه در قبال لبنان

وزیر خارجه فرانسه در ادامه سیاست های مداخله جویانه این کشور در قبال لبنان مجددا موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش می تواند در روند نظارت بر خلع سلاح حزب الله! مشارکت داشته باشد و آماده است در روند استقرار نیروهای بین المللی در این کشور حاضر شود.

وی اضافه کرد که این اقدام در صورتی انجام می شود که مقامات لبنانی از پاریس بخواهند.

وزیر خارجه فرانسه در اظهاراتی مداخله جویانه اعلام کرد که پاریس آماده است با حمایت های آمریکا و کشورهای اروپایی مانند ایتالیا برای حمایت از نیروهای مسلح لبنان وارد عمل شود.

پیشتر نیز یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که برلین و پاریس قصد دارند ابتکار جدیدی با هدف تحقق صلح در لبنان راه اندازی کنند!

کد مطلب 6886461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها