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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

واکنش دوحه به تشدید تنش در منطقه

واکنش دوحه به تشدید تنش در منطقه

وزارت خارجه قطر در واکنش به تشدید تنش در منطقه خواستار توقف اقدامات نظامی و حملات تهدید کننده امنیت منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر به تشدید تنش در منطقه واکنش نشان داد.

وزارت خارجه قطر بیان کرد: ما بر ضرورت توقف فوری و کامل اقدامات نظامی و حملاتی که امنیت منطقه را تهدید می کند، تاکید می کنیم.

این درحالی است که پیش از این وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرد: از مالکان و کاربران کشتی‌ها می‌خواهیم موقتاً تا اطلاع ثانوی، دریانوردی و فعالیت‌های دریایی خود را متوقف کنند.

در این بیانیه آمده است که کشتی‌هایی که تابع کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی هستند و مطابق با مقررات و رویه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، از این امر مستثنی هستند.

کد مطلب 6885973

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