واکنش دوحه به تشدید تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر به تشدید تنش در منطقه واکنش نشان داد.
وزارت خارجه قطر بیان کرد: ما بر ضرورت توقف فوری و کامل اقدامات نظامی و حملاتی که امنیت منطقه را تهدید می کند، تاکید می کنیم.
این درحالی است که پیش از این وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرد: از مالکان و کاربران کشتیها میخواهیم موقتاً تا اطلاع ثانوی، دریانوردی و فعالیتهای دریایی خود را متوقف کنند.
در این بیانیه آمده است که کشتیهایی که تابع کنوانسیونهای بینالمللی دریایی هستند و مطابق با مقررات و رویههای مربوطه فعالیت میکنند، از این امر مستثنی هستند.
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