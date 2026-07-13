۵۵ درصد مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد فاقد مسکن مقاوم هستند

علی‌اصغر قلی‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تأمین مسکن یکی از اولویت‌های اصلی کمیته امداد در سال جاری است، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد مددجویان استان در واحدهای غیرمقاوم زندگی می‌کنند و نیازمند احداث مسکن جدید هستند.

وی افزود: در سال گذشته ۵۲۹ واحد مسکونی برای مددجویان احداث، ۶۶۶ واحد تعمیر، ۶۱۵ مورد فضای جانبی اجرا و سه واحد نیز خریداری شد که مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این بخش بیش از ۷۵ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ادامه داد: با وجود این اقدامات، حدود ۵۵ درصد نیاز مددجویان در بخش احداث مسکن، ۶۰ درصد در بخش تعمیرات و ۴۲ درصد در بخش فضای جانبی همچنان تأمین نشده است.

قلی‌پور دلیل اصلی این وضعیت را افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی عنوان کرد و گفت: تورم موجود موجب شده بسیاری از مددجویان انگیزه لازم برای ساخت مسکن را نداشته باشند.

وی تأکید کرد: کمیته امداد از طریق کمک‌های بلاعوض، تسهیلات صندوق امداد ولایت، همکاری بنیاد مسکن و ظرفیت نهضت ملی مسکن، تأمین مسکن خانواده‌های واجد شرایط را دنبال می‌کند.