به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای پاسگاه ویژه یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف در راستای اجرای طرح‌های حفاظتی و صیانت از عرصه‌های ملی، از ورود گله‌های دام غیرمجاز به محدوده‌های جنگلی واقع در مسیر جاده ماژان جلوگیری کردند.

این اقدام با هدف حفاظت از پوشش گیاهی، جلوگیری از تخریب مراتع و کاهش فرسایش خاک انجام شد و نیروهای یگان حفاظت با گشت‌زنی مستمر در مناطق حساس، مانع ورود دام‌های فاقد مجوز به عرصه‌های قرق شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف در این خصوص اظهار کرد: ورود دام خارج از فصل چرا یا بدون مجوز قانونی به عرصه‌های ملی و مناطق قرق ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

وی همچنین از شهروندان، بهره‌برداران و همیاران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ یا سامانه ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.