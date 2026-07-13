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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۷

اشراف دقیق رهبر شهید بر حوزه سلامت

اشراف دقیق رهبر شهید بر حوزه سلامت

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران، از اشراف دقیق رهبر شهید انقلاب بر حوزه سلامت سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن امامی رضوی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، با اشاره به نقش و جایگاه رهبر شهید در مدیریت کلان کشور، گفت: ایشان در طول نزدیک به ۳۷ سال مسئولیت، در همه حوزه‌ها از جمله سلامت حضور فعال داشتند و سیاست‌های این بخش را با دقت و نگاه کارشناسی دنبال می‌کردند.

وی درباره توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به حوزه سلامت، افزود: در حوزه سلامت نیز ایشان ورود فعال داشتند و اطلاعات دقیق و عمیقی از مسائل این بخش داشتند که می‌توان این موضوع را از بیانات، رهنمودها و دستوراتی که به مجلس و دولت ابلاغ می‌کردند، دریافت کرد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ادامه داد: سیاست‌های کلی سلامت که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، نمونه‌ای از توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به حوزه سلامت است. این سیاست‌ها با دقت و موشکافی بررسی شده بود و ایشان درباره آن نظرات کارشناسی داشتند.

امامی رضوی خاطرنشان کرد: نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب به حوزه سلامت، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه سلامت مردم در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بود.

کد مطلب 6886418
حبیب احسنی پور

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