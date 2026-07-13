اشراف دقیق رهبر شهید بر حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن امامی رضوی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، با اشاره به نقش و جایگاه رهبر شهید در مدیریت کلان کشور، گفت: ایشان در طول نزدیک به ۳۷ سال مسئولیت، در همه حوزه‌ها از جمله سلامت حضور فعال داشتند و سیاست‌های این بخش را با دقت و نگاه کارشناسی دنبال می‌کردند.

وی درباره توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به حوزه سلامت، افزود: در حوزه سلامت نیز ایشان ورود فعال داشتند و اطلاعات دقیق و عمیقی از مسائل این بخش داشتند که می‌توان این موضوع را از بیانات، رهنمودها و دستوراتی که به مجلس و دولت ابلاغ می‌کردند، دریافت کرد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ادامه داد: سیاست‌های کلی سلامت که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، نمونه‌ای از توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به حوزه سلامت است. این سیاست‌ها با دقت و موشکافی بررسی شده بود و ایشان درباره آن نظرات کارشناسی داشتند.

امامی رضوی خاطرنشان کرد: نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب به حوزه سلامت، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه سلامت مردم در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بود.