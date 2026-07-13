اسدی: سرقت در کردستان ۳۳ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه کردستان، با تشریح عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اظهار کرد: بررسی آمارها نشان میدهد در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ روند بسیاری از جرایم و دعاوی در استان کاهشی بوده است.
وی با اشاره به آمار ۱۰ جرم پرتکرار استان افزود: سرقت ۳۳ درصد، ضرب و جرح عمدی ۱۱ درصد، کلاهبرداری ۱۵ درصد، رانندگی بدون پروانه ۲۸ درصد، تخریب سه درصد و تحصیل مال از طریق نامشروع ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
اسدی ادامه داد: در مقابل، جرایمی مانند توهین، تهدید و افترا افزایش جزئی داشتهاند، اما روند کلی جرایم مهم در استان کاهشی است.
کاهش دعاوی و پروندههای قضایی
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان از کاهش بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی خبر داد و گفت: پروندههای مطالبه وجه، اعسار، مطالبه خسارت و درخواست صدور اجراییه چک نسبت به سال گذشته کاهش داشته و تنها در برخی عناوین از جمله مطالبه مهریه و تأمین خواسته افزایش ثبت شده است.
وی با اشاره به فعالیت مراکز «مهر خانواده» اظهار کرد: سال گذشته یکهزار و ۸۳۳ ملاقات فرزندان با والدین پس از طلاق در این مراکز انجام شد که ۳۸ مورد به سازش والدین منجر شد.
وی اذعان کرد: همچنین در سهماهه نخست امسال نیز چهار پرونده به سازش ختم شده است.
اسدی همچنین از اجرای طرح «نماد» برای شناسایی دانشآموزان در معرض آسیبهای اجتماعی خبر داد و افزود: سال گذشته ۴۹ دانشآموز شناسایی و برای دریافت خدمات حمایتی به دستگاههای مرتبط معرفی شدند.
کاهش خشونت و توسعه خدمات حمایتی
وی با بیان اینکه در سال گذشته ورودی پروندههای مرتبط با خشونت ۱۷ درصد کاهش یافته است، گفت: اجرای برنامه جامع پیشگیری از خشونت با همکاری دستگاههای اجرایی در سال جاری نیز ادامه دارد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان از انجام ۲۸۵ اقدام حمایتی برای زنان و خانوادهها در سهماهه نخست امسال خبر داد و افزود: این خدمات از طریق ۱۴ دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده در حوزههای قضایی استان ارائه شده است.
سجام و حمایت از کودکان
اسدی با اشاره به کسب رتبه دوم کشوری کردستان در سامانه سجام از نظر اثربخشی گزارشهای مردمی، اظهار کرد: در سهماهه نخست امسال ۹۸ گزارش مردمی در این سامانه ثبت و برای رسیدگی به دستگاههای مسئول ارجاع شده است.
وی از راهاندازی دفتر استانی حمایت از اطفال و نوجوانان در دادگستری کردستان خبر داد و گفت: این دفتر با هدف پیگیری تخصصی مسائل و آسیبهای مرتبط با کودکان و نوجوانان فعالیت خود را آغاز میکند.
اجرای قانون الزام معاملات رسمی و برگزاری دورههای آموزشی در این زمینه برای بنگاههای معاملاتی سطح استان، اجرای طرح قاضی در مدرسه با برگزاری ۵۰ دوره آموزشی در مدارس از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که توسط سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان مطرح شد.
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