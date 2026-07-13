طبیعت شاهرود در خطر آتش؛ گردشگران مواظب باشند

علیاکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی در فصل تابستان اظهار کرد: در این شرایط، کوچکترین بیاحتیاطی میتواند منتهی به وقوع حریق گسترده و خسارتهای جبرانناپذیر به عرصههای طبیعی شهرستان شاهرود شود.
وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی افزود: گردشگران و بهرهبرداران از روشن کردن آتش در جنگلها و مراتع خودداری کرده و از رها کردن ته سیگار، کبریت روشن و هرگونه مواد آتشزا در طبیعت پرهیز کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود همچنین جمعآوری زبالهها، تردد در مسیرهای مشخص، خودداری از آسیب به پوشش گیاهی، حیاتوحش و منابع آب را از دیگر الزامات حضور در طبیعت برشمرد و افزود:شهروندان در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
عباسیراد با اشاره به آمادگی کامل نیروهای یگان حفاظت و تجهیزات اطفای حریق برای مقابله با حوادث احتمالی تصریح کرد: حفاظت از جنگلها و مراتع وظیفهای همگانی است و بدون همراهی و مشارکت مردم، صیانت از این سرمایههای ارزشمند طبیعی امکانپذیر نخواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه منابع طبیعی امانتی برای نسلهای آینده است، خاطر نشان کرد: از همه شهروندان درخواست داریم تا با رعایت اصول ایمنی و مسئولیت پذیری، در حفظ و حراست از طبیعت شهرستان شاهرود نقشآفرینی کنند.
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