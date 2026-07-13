بیاتی: مدیریت شهرداری تهران در مراسم تشییع رهبر شهید قابل تقدیر بود

ولی الله بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ارزیابی خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، با اشاره به گستردگی این رویداد گفت: تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی یک رویداد بزرگ بود که اتفاق افتاد و مردم ثابت کردند که قدردان زحمات و خدمات رهبری هستند.

یک اجتماع بزرگ سیاسی در مراسم تشییع رهبر شهید رقم خورد

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با اقداماتی که شهرداری تهران و مجموعه دولت انجام دادند، واقعاً یک اجتماع بزرگ سیاسی در دنیا رقم خورد که جای تشکر دارد. تأمین اسکان، پارکینگ و حمل و نقل عمومی رایگان به صورت ۲۴ ساعته از جمله خدمات ارائه شده به زائران بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: با وجود حضور گسترده جمعیت در فصل تابستان، گرمای هوا و محدودیت‌هایی که وجود داشت، به نظر من شهرداری تهران مدیریت خوبی داشت. در زمینه اسکان، پذیرایی، جمع‌آوری زباله‌ها، نظافت شهر و سایر خدمات، شهرداری نشان داد که هم در دوران جنگ ۱۲ روزه، هم در جنگ رمضان و هم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب کارنامه قابل قبولی دارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در چنین رویدادهایی بروز برخی مشکلات طبیعی است، تصریح کرد: وقتی میلیون‌ها نفر در یک محل حضور پیدا می‌کنند، چنین جمعیتی نیازمند پذیرایی، اسکان، سرویس‌های خدماتی، پارکینگ و برنامه‌ریزی گسترده است و انجام این کار بسیار دشوار است. شهرداری با فعال کردن همه مناطق خود و تقسیم مسئولیت اسکان و خدمات میان مناطق مختلف، عملکرد قابل قبولی داشت.

وی در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، گفت: از این جهت از مجموعه شهرداری تهران تشکر می‌کنیم و به نظر من خدمات شهرداری تهران به مراتب بهتر از خدماتی بود که در دیگر شهرهایی که این مراسم برگزار شد، ارائه شد.

بیاتی با اشاره به رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در ایام برگزاری مراسم، گفت: حمل‌ونقل عمومی هم رایگان و هم به صورت ۲۴ ساعته بود که اقدام بسیار ارزشمندی بود. این کار باعث می‌شود مردم بیشتر به استفاده از امکانات حمل‌ونقل عمومی تشویق شوند، ترافیک کاهش پیدا کند و آثار مثبتی در کاهش آلودگی نیز داشته باشد.

استفاده رایگان از مترو و اتوبوس ادامه یابد

وی در ادامه تاکید کرد: به ویژه مترو که خدمات رایگان ارائه می‌داد، اقدام بسیار خوبی بود و مردم دیگر نگران پرداخت هزینه رفت‌وآمد نبودند. البته دولت و شهرداری اگر بخواهند در بلندمدت چنین خدماتی را ادامه دهند، باید برای تأمین منابع مالی آن نیز برنامه‌ریزی کنند تا امکان خرید اتوبوس، تأمین رانندگان و نگهداری ناوگان حمل‌ونقل عمومی فراهم باشد، اما این اقدام به مناسبت مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، کاری ارزشمند و شایسته تقدیر بود.