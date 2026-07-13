ناظری: مجموعه شهدا ظرفیت تبدیل شدن به قطب چوگان کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، در ادامه برنامه‌های نظارتی و توسعه‌ای وزارت ورزش و جوانان حسین چراغی مدیرکل حوزه وزیر ورزش و جوانان، محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و زندی مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان،حیدری رییس فدراسیون سوارکاری با حضور در مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (قصر فیروزه)، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده در این مجموعه قرار گرفتند.

این بازدید به میزبانی فدراسیون چوگان و با حضور اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان برگزار شد و طی آن گزارشی جامع از برنامه‌های توسعه‌ای، پروژه‌های عمرانی و اقدامات انجام‌شده در راستای ارتقای زیرساخت‌های این مجموعه ملی ارائه شد.

در جریان این بازدید مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان از بخش‌های مختلف مجموعه شامل زمین چمن چوگان، پروژه‌های بهسازی و استانداردسازی زیرساخت‌ها به ویژه مانژ پرش، اصطبل‌های نگهداری اسب، راه اندازی بیمارستان تخصصی اسب، فضاهای خدماتی و رفاهی، کافه‌گالری و همچنین پروژه‌های فضاسازی فرهنگی، هنری و محیطی بازدید کرده و روند پیشرفت اقدامات اجرایی را مورد ارزیابی قرار دادند.

همچنین در این نشست برنامه‌های آتی فدراسیون چوگان در زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ارتقای استانداردهای نگهداری اسب، افزایش کیفیت خدمات آموزشی،فرهنگی و رفاهی، توسعه فضاهای عمومی و ایجاد محیطی پویا و خانواده‌محور در مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا تشریح شد.

مدیران حاضر ضمن قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته، روند توسعه و نوسازی مجموعه را مثبت ارزیابی کرده و بر ضرورت استمرار حمایت از پروژه‌های عمرانی، حفظ سرمایه‌های ملی ورزش چوگان و فراهم‌سازی زیرساخت‌های استاندارد برای میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی تأکید کردند.

در ادامه این بازدید اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان با ارائه گزارشی از برنامه‌های فدراسیون اظهار داشت: مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا، به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین مجموعه تخصصی چوگان و سوارکاری کشور، از ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است. سیاست فدراسیون، توسعه هم‌زمان زیرساخت‌های ورزشی، فرهنگی و خدماتی با هدف ارتقای جایگاه چوگان به عنوان میراث ارزشمند ایرانی و فراهم کردن محیطی استاندارد برای ورزشکاران، خانواده‌ها و علاقه‌مندان این رشته اصیل است.

وی افزود: پروژه‌های اجراشده در حوزه بهسازی چمن چوگان، ساماندهی اصطبل‌ها، ارتقای فضاهای عمومی، راه‌اندازی کافه‌گالری زین و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، بخشی از برنامه جامع فدراسیون برای تبدیل مجموعه شهدا به یکی از شاخص‌ترین مراکز تخصصی چوگان و سوارکاری منطقه است.

در پایان این بازدید بر تداوم تعامل و همکاری میان وزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و فدراسیون چوگان برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه هرچه بیشتر ورزش ملی چوگان تأکید شد.