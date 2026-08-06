مدیرعامل پرسپولیس سفیر افتخاری چوگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان، در دیدار با پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، درباره ظرفیت‌های توسعه همکاری ورزشی گفتگو کرد.

در این نشست، طرفین با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ورزش چوگان به عنوان یکی از کهن‌ترین بازی‌های ایرانی، بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر این میراث ارزشمند به نسل جوان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش آن تأکید کردند.

همچنین در این دیدار،با توجه به قدمت باشگاه پرسپولیس به عنوان یکی از پرطرفدارترین و پرافتخارترین باشگاه‌های ورزشی ایران بر نقش این باشگاه در توسعه فرهنگ ورزش و افزایش مشارکت اجتماعی تأکید شد.

رئیس فدراسیون چوگان با اشاره به جایگاه ویژه این رشته ورزشی در تاریخ و فرهنگ ایران، بر اهمیت تعامل و هم‌افزایی میان فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای شد.

حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز با استقبال از توسعه همکاری‌های مشترک، بر لزوم حفظ و ترویج ورزش‌های اصیل ایرانی تأکید کرد.

در پایان این نشست، دو طرف بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و اجرای برنامه‌های مشترک توافق کردند.

در پایان حدادی به عنوان سفیر افتخاری چوگان انتخاب شد.