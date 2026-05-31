به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان درباره دیدار اخیر خود با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست، پیگیری ثبت ۲۷ آبان به‌عنوان روز ملی چوگان در تقویم رسمی کشور بود. این موضوع پیش‌تر در شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده و اکنون برای نهایی شدن باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه آقای دنیامالی از ابتدا در جریان این موضوع بوده و در مراحل مختلف از آن حمایت کرده‌اند. مستندات لازم در اختیار ایشان قرار گرفت تا از طریق رایزنی مستقیم با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روند بررسی و تصویب نهایی این مطالبه ملی تسریع شود.

رئیس فدراسیون چوگان ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲۷ آبان از امسال و در سال‌های آینده به‌عنوان روز ملی چوگان در تقویم رسمی کشور ثبت شود، اتفاقی که می‌تواند نقش مهمی در معرفی هرچه بیشتر این میراث ارزشمند ایرانی داشته باشد.

ناظری همچنین به موضوع احیای بازی چوگان در میدان تاریخی نقش جهان اصفهان اشاره کرد و گفت: این موضوع از دیگر مباحث مهم مطرح‌شده در دیدار با وزیر ورزش بود. خوشبختانه تمامی اقدامات اداری و هماهنگی‌های لازم میان استانداری اصفهان، اداره کل ورزش و جوانان استان، اداره کل میراث فرهنگی و وزارت میراث فرهنگی انجام شده است.

وی افزود: حتی وزیر میراث فرهنگی نیز در برنامه رونمایی از این طرح ملی حضور داشت و خوشبختانه آقای دنیامالی هم از اجرای آن استقبال کرده و دستور دادند فرآیند اجرایی این پروژه هرچه سریع‌تر آغاز شود.

رئیس فدراسیون چوگان با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی این رشته اظهار داشت: وزیر ورزش در این نشست تأکید ویژه‌ای داشت که فدراسیون صرفاً به حوزه قهرمانی محدود نشود و در عرصه‌های فرهنگی، هنری و میراثی نیز نقش‌آفرینی کند تا چوگان بتواند جایگاه واقعی خود را در ایران و جهان بازیابد و نسل جوان بیش از پیش با این ورزش اصیل ایرانی آشنا شود.

وی در ادامه از حمایت وزارت ورزش برای حضور تیم‌های ملی چوگان در میادین بین‌المللی خبر داد و گفت: مقرر شد تیم‌ ملی بانوان برای نخستین بار در چند تورنمنت خارجی حضور پیدا کنند. همچنین تیم ملی آقایان جهت بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های خارجی اعزام تا ضمن کسب تجربه، برای رقابت‌های پیش رو و حضور موفق در جام جهانی آماده شوند.

ناظری همچنین به برنامه تولید یک سریال تاریخی با محوریت چوگان در دوره صفویه اشاره کرد و یادآور شد: سناریوی اولیه این اثر مورد مطالعه وزیر ورزش قرار گرفته است و ایشان ضمن استقبال از طرح، بر تسریع در مراحل اجرایی و تولید این مجموعه فاخر تأکید کردند.

رئیس فدراسیون چوگان در بخش دیگری از این گفتگو به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه سلامت اسب‌های ورزشی پرداخت و گفت: با استفاده از اعتبارات اختصاص‌یافته از محل بودجه وزارت نفت، تجهیزات پیشرفته دامپزشکی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای درمان و مراقبت از اسب‌های ورزشی خریداری شده که اکنون در حوزه‌های فیزیوتراپی، رادیولوژی، سونوگرافی و لیزردرمانی اسب‌های چوگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: وزیر ورزش از این اقدام نیز استقبال کرد و قول داد حمایت‌های بیشتری برای توسعه زیرساخت‌های درمانی این رشته صورت گیرد تا نخستین کلینیک تخصصی دامپزشکی اسب در مجموعه شهدا راه‌اندازی شود.

ناظری در پایان خاطرنشان کرد: توسعه باشگاهداری و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حوزه چوگان از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود و وزیر ورزش تأکید کرد که وزارت ورزش و جوانان از حضور بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و باشگاه‌های چوگان حمایت خواهد کرد.