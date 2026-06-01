کانون چوگان البرز قهرمان هفته اول لیگ ملی چوگان ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، هفته اول لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۵ یادبود زنده یاد تیمسار ناصر محمدی فر در بخش آقایان با سطح هندیکپ ۲+ تا ۲- به میزبانی هیئت چوگان استان تهران در مجموعه چوگان ذوالجناح برگزار و تیم کانون چوگان البرز توانست با غلبه بر تیم های نزاجا و قصرفیروزه به مقام قهرمانی برسد.

گفتنی است تیم های نزاجا الف و قصر فیروزه به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

اسب خلیفه به مالکیت باشگاه ذوالجناح به عنوان بهترین اسب و عیسی محمدی از باشگاه کانون چوگان البرز بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.

در حاشیه برگزاری هفته اول لیگ ملی چوگان برنامه های فرهنگی،شاهنامه خوانی،اهدای لوح به سادات اجرا شد.