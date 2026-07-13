حضور در میدان و اطاعت از ولایت راه مقابله با دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح دوشنبه در جمع مدیران و مسئولان استان با بیان اینکه فقدان شخصیتهای بزرگ، مصیبت یک امت است، اظهار داشت: برخی مصیبتها تنها در حد خانواده است، اما وقتی فردی نقشی فراتر از خانواده و محله دارد، فقدان او برای جامعه و امت اسلامی مصیبتآفرین میشود.
وی با یادآوری حضور دها میلیونی مردم در مراسمهای وداع و تشییع رهبران و شهدا، این حضور را نشانهای از محبوبیت فراگیر و نقشآفرینی فراتر از مرزهای خانوادگی و محلی دانست و افزود: وقتی فردی با مشی پیامبرگونه و عدالتخواهانه در رأس هرم قدرت قرار گیرد، مصیبت فقدان او مصیبت یک امت خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه بیبدیل ولایت فقیه در نظام اسلامی، حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب را حلقه اتصال حکومت علوی به حکومت مهدوی» دانست و گفت: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند مدیریتی است که از جنس مردم باشد، دلسوز آنان باشد و زندگی خود را فدای هدایت و عزت امت اسلامی کند.
وی با اشاره به مدیریت رهبر معظم انقلاب در چهار دهه گذشته، عبور جمهوری اسلامی از جنگها، کودتاها و توطئههای پیچیده جهانی را معجزه نصرت الهی خواند و گفت: هر یک از این بحرانها میتوانست کشوری را از پای درآورد، اما با هدایت ولایت فقیه و حضور مردم، جمهوری اسلامی نه تنها باقی ماند بلکه امروز در عرصههای علمی و نظامی در جایگاه شانزدهم جهان ایستاده است.
نماینده ولیفقیه دراستان، با اشاره به نصرت الهی در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی گفت: در جنگ احزاب، خداوند با طوفان و رعب دشمنان را شکست داد. در طبس نیز امداد الهی را دیدیم. امروز هم همان نصرت الهی موجب شد که جمهوری اسلامی با وجود توطئهها، جنگها و کودتاها باقی بماند و پیشرفت کند. همانگونه که امام خمینی(ره) فرمودند، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند؛ زیرا قدرت بینهایت خداوند بر قدرت محدود دشمنان غلبه دارد.
امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران استان گفت: حضور مسئولان در کنار مردم یک وظیفه الهی و انقلابی است. عدم حضور برخی مدیران در صحنه موجب نگاه دوگانه مردم و تضعیف اعتماد عمومی میشود. مسئولیت ما فدای خواستههای حزبی نیست؛ امروز همه باید تمامقد در برابر دشمن بایستیم.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت و صبر در برابر مشکلات خاطرنشان کرد: اختلاف داخلی موجب ضعف و از بین رفتن هیبت نظام خواهد شد. خداوند با صابران است و نصرت الهی تنها با وحدت، حضور در میدان و اطاعت از ولایت محقق میشود. امروز وظیفه همه ماست که در برابر دشمنی که تمامقد ایستاده، با ایمان و وحدت مقاومت کنیم.
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