میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنجره نخست نقل و انتقالات فصل جدید لیگ برتر بسکتبال از ۲۵ تیر آغاز شده است و تا ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت، در مورد جذب بازیکنان خارجی برای این فصل و الزاماتی که تیم ها ملزم به رعایت آنها هستند، توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه همچون همیشه برای این فصل از مسابقات هم تیم های شرکت کننده می توانند نسبت به در اختیار گرفتن بازیکن خارجی اقدام کنند، گفت: حضور ۳ بازیکن خارجی در ترکیب تیم ها بلامانع است البته اینکه باید در نظر گرفته شود که جذب بازیکن داخلی حتی با درصد فنی پائین تر نسبت به جذب بازیکن خارجی که آورده ای ندارد، ارجحیت دارد. در واقع خارجی بودن یک بازیکن نباید ملاک باشد.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال ادامه داد: در این راستا و با در نظر گرفتن اهمیت صرفه جویی ارزی و ارزش گذاری بازیکنان داخلی و ملی، یکسری الزامات در مورد بازیکن خارجی مدنظر داریم که باید در جذب و به کارگیری آنها موردتوجه قرار بگیرد. البته که تیم ها صلاح خود را می دانند اما از آنجا که اغلب شرکت کنندگان در لیگ برتر، از بخش دولتی هستند و بر اساس دستورالعمل های مصوب، پیش می روند قصد داریم موارد موردنظر را در قالب دستورالعمل ارائه دهیم.

علیپور تصریح کرد: البته سال گذشته هم در مورد جذب بازیکن خارجی مواردی از طرف سازمان لیگ لحاظ و به تیم ها متذکر شد اما برای فصل جدید لیگ برتر در مورد مصارف بودجه ارزی و ریالی تیم ها، با بررسی های بیشتری، الزامات قوی تری خواهیم داشت که شامل میزان بودجه صرف شده برای آنها و همچنین محدودیت در تعویض شان می شود.

وی در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد: تیم ها سه بخش بودجه دارند که شامل بودجه قراردادی، بودجه اجرایی و بودجه هزینه ای می شود. در مورد بودجه قراردادی، تیم ها ملزم هستند یک سوم این بودجه را برای جذب بازیکن خارجی هزینه کنند و چگونگی بهره گیری از آن را در مورد تعداد بازیکن خارجی جذب شده و رقم قراردادشان مدیریت کنند.

رئیس سازمان لیگ همچنین گفت: در فصول گذشته لیگ برتر شاهد بودیم که برخی تیم ها چندبار در طول فصل اقدام به جذب بازیکن خارجی و جابه جایی شان می کردند که این موضوع خود هزینه دارد و برخلاف صرفه جویی ارزی است که مجموعه بسکتبال روی آن تاکید دارد. برای فصل جدید در این زمینه محدودیت داریم یعنی اینکه تعویض وجابه جایی بازیکن آزاد نیست و سقف خواهد داشت. تیم ها باید بررسی های فنی در مورد بازیکن خارجی موردنظرشان را پیش از عقد قرارداد به طور کامل انجام دهند تا مجبور به جابه جایی آن نشوند.

علیپور گفت: اینها الزاماتی است که سال گذشته در جلسه هماهنگی لیگ برتر در مورد آنها صحبت هایی شد اما برای فصل جدید خیلی جدی تر پیگیری می کنیم تا اجرایی شود.