ادارات چند شهر ایلام امروز یک ساعت زودتر تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزایش دمای هوا و به‌منظور مدیریت مصرف انرژی، ساعات کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در شهرستان‌های دهلران، مهران، دره‌شهر، آبدانان و سیروان در روز جاری با یک ساعت تعجیل در خروج همراه خواهد بود.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفت‌گردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه دارد.

از عموم شهروندان، ادارات، دستگاه‌های اجرایی، اصناف و مشترکان خانگی درخواست می‌شود با صرفه‌جویی حداکثری در مصرف حامل‌های انرژی به‌ویژه برق و آب ، در حفظ پایداری شبکه‌های تأمین انرژی و خدمات عمومی همکاری کنند.

روند فعالیت ادارات در روزهای آینده پس از بررسی شرایط جوی و وضعیت مصرف انرژی، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.