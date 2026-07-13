شرایط دریافت گذرنامه پیاده روی اربعین در هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا راستگو اظهار کرد: شهروندان در شهرستان‌های بندرلنگه، بستک، قشم، بندرعباس، میناب و جاسک هم می‌توانند به مدیریت گذرنامه شهرستان خود مراجعه کنند.

وی گفت: افرادی که گذرنامه آنها اعتبار ندارد و یا در زمان خروج از کشور اعتبار آن کمتر از شش ماه است باید برای دربافت و یا تمدید گذرنامه مراجعه کنند.

رئیس پلیس گذرنامه هرمزگان ادامه داد: طلاب و دانشجویان هم برای خروج از کشور و دریافت مجوز باید به نظام وظیفه مراجعه کنند.

سرهنگ راستگو افزود: متولدان سال ۱۳۸۷ نیاز به اجازه خروج از کشور ندارند.

وی عنوان کرد: برای دریافت گذرنامه زیارتی به همراه داشتن شناسنامه، کارت پایان خدمت و یک قطعه عکس الزامی است.

رئیس پلیس گذرنامه هرمزگان مدت زمان صدور گذرنامه را ۴۸ ساعت عنوان کرده و از مردم درخواست کرد دریافت آن را به روزهای پایانی موکول نکنند.