۵۳۰۰ اصفهانی جامانده از حج ۱۴۰۴ فراخوان شدند؛تغییر روند معاینات پزشکی

حجتالاسلام والمسلمین حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ثبتنام متقاضیان حج ۱۴۰۶ اظهار کرد:با توجه به آمار جاماندگان سال گذشته، برنامه جدید ثبتنام از دیروز آغاز شده و اولویت اصلی در این مرحله، مربوط به زائرانی است که علیرغم داشتن شرایط لازم در سال گذشته، موفق به تشرف به سرزمین وحی نشدند.
۵۳۰۰ زائر اصفهانی در نوبت اعزام
وی با اشاره به آمار استان اصفهان افزود: سال گذشته حدود ۷ هزار و ۸۰۰ نفر از متقاضیان استان اصفهان واجد شرایط اعزام بودند که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر موفق به تشرف شدند و اکنون حدود ۵ هزار و ۳۰۰ نفر به عنوان جاماندگان در اولویت ثبتنام قرار دارند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با تأکید بر مهلت تعیینشده برای این گروه گفت: برای ساماندهی دقیقتر، یک بازه زمانی هفتروزه به عنوان اولویت اول برای جاماندگان سال گذشته در نظر گرفته شده است که انتظار میرود در این مهلت مقرر نسبت به اعلام آمادگی خود اقدام کنند.
الزام به انجام معاینات پزشکی پیش از ثبتنام
حجتالاسلام اژدری در تشریح تغییرات فرآیندی ثبتنام امسال تأکید کرد: یکی از تغییرات مهم در سازوکار امسال، تقدم معاینات پزشکی بر ثبتنام است. برخلاف روالهای گذشته که ابتدا ثبتنام انجام میشد و سپس مراحل پزشکی طی میشد، امسال تمامی زائران موظفند ابتدا مراحل معاینات پزشکی را پشت سر بگذارند تا از سلامت زائران برای اعزام اطمینان حاصل شود.
وی ابراز کرد: در این مرحله از ثبتنام، هیچگونه وجهی از متقاضیان دریافت نمیشود و نیازی به ارائه فیش بانکی برای ورود به سامانه نیست؛ هدف ما تسهیل فرآیند ثبتنام و اطمینان از سلامت کامل زائران پیش از نهایی کردن فرآیند تشرف است.
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