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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

عشق به امام حسین(ع) بنیان یک خانواده را پس از سه سال احیاء کرد

عشق به امام حسین(ع) بنیان یک خانواده را پس از سه سال احیاء کرد

اهواز ـ رئیس شورای حل اختلاف خوزستان گفت: پویش«به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم» بازگشت یک زوج به زندگی مشترک پس از سه سال اختلاف را به همراه داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار اجتماعی توسعه فرهنگ صلح و سازش در دعاوی خانوادگی اظهار کرد: حفظ بنیان خانواده یکی از مهم‌ترین رویکردهای معاونت حل اختلاف استان در رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی است و شوراهای حل اختلاف با بهره‌گیری از ظرفیت گفت‌وگو، میانجیگری و اصلاح ذات‌البین، تلاش می‌کنند اختلافات را پیش از فروپاشی کانون خانواده مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از پرونده‌های خانوادگی هنوز فرصت بازگشت و تفاهم وجود دارد، گفت: رئیس و اعضای شعبه ۴۱ مجتمع شماره ۵ خانواده اهواز در رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع نفقه فرزندان که پس از طلاق والدین و گذشت سه سال همچنان ادامه داشت با برگزاری نشست‌های متعدد، گفت‌وگو با طرفین و ایجاد فضای تفاهم، زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک را فراهم کردند.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان در تشریح این پرونده عنوان کرد: این پرونده در قالب پویش «به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم» مورد رسیدگی قرار گرفت و تلاش مستمر اعضای شعبه، نگاه اصلاحی و همراهی طرفین موجب شد اختلافی که می‌توانست آثار جبران‌ناپذیری برای فرزندان این خانواده به همراه داشته باشد، با صلح و سازش پایان یابد.

امانت‌بهبهانی تصریح کرد: بازگشت این خانواده به زندگی مشترک، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند شوراهای حل اختلاف در کاهش آسیب‌های اجتماعی است؛ چراکه در چنین پرونده‌هایی، نتیجه مطلوب حفظ کانون خانواده و تأمین آرامش فرزندان، مهم‌ترین دستاورد محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: معاونت حل اختلاف استان خوزستان اجرای پویش به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم را با هدف ترویج فرهنگ گذشت، تحکیم بنیان خانواده و توسعه صلح و سازش در سراسر استان با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6886659

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