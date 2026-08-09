۳ اختلاف خانوادگی و مالی در هفتکل با صلح و سازش پایان یافت

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سازش سه پرونده در شعبه اول شورای حل اختلاف هفتکل اظهار کرد: دو پرونده با موضوع نفقه و یک پرونده مطالبه وجه با تلاش اعضای این شعبه و پیگیری فرآیند صلح و سازش، با رضایت طرفین به پایان رسید.

امانت‌بهبهانی درخصوص اهمیت ورود به‌موقع برای حل اختلافات عنوان کرد: بسیاری از اختلافات زمانی به نقطه دشوار می‌رسند که گفتگو جای خود را به فاصله و تقابل می‌دهد در چنین شرایطی، حضور افراد آموزش‌دیده و مورد اعتماد و فراهم کردن فضای مناسب برای گفت‌وگو می‌تواند مسیر اختلاف را تغییر دهد و طرفین را به سمت توافق هدایت کند.

وی با بیان اینکه پرونده‌های خانوادگی و مالی از جمله موضوعاتی هستند که آثار آن‌ها می‌تواند فراتر از یک اختلاف حقوقی ادامه پیدا کند، افزود: اختلاف در پرداخت نفقه یا مطالبه وجه در صورت استمرار ممکن است روابط میان افراد و آرامش خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، تلاش برای رسیدن به سازش، فرصتی ایجاد می‌کند تا طرفین با گفت‌وگو و درک متقابل، راهی برای پایان دادن به اختلاف پیدا کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان ضمن تشریح نقش شوراهای حل اختلاف در توسعه فرهنگ صلح بیان کرد: فلسفه صلح و سازش، نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین و کمک به آنان برای رسیدن به راه‌حلی است که با رضایت دو طرف همراه باشد. در این فرآیند، اعضای شورا با صبر و پیگیری، زمینه لازم را برای مذاکره فراهم می‌کنند تا اختلاف در فضای آرام‌تری مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان درخصوص عملکرد شعبه اول شورای حل اختلاف هفتکل ادامه داد: آنچه در این پرونده‌ها اهمیت دارد، تلاش برای ایجاد فرصت گفت‌وگو و رسیدن به توافق است؛ اعضای این شعبه با پیگیری موضوعات مطرح‌شده و برگزاری جلسات لازم، مسیر سازش را دنبال کردند و سه پرونده با رضایت اصحاب پرونده به پایان رسید.

امانت‌بهبهانی با اشاره به آثار اجتماعی سازش گفت: پایان یک اختلاف با رضایت طرفین، آرامشی است که آثار آن به خانواده و محیط اجتماعی پیرامون افراد نیز منتقل می‌شود و هر سازش، فرصتی برای جلوگیری از ادامه تنش و بازگشت روابط به مسیر عادی است.

وی ضمن قدردانی از تلاش اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان هفتکل تصریح کرد: استمرار چنین تلاش‌هایی می‌تواند ظرفیت صلح و سازش را در حل اختلافات روزمره مردم تقویت کند و نشان دهد که گفت‌وگو و گذشت، همچنان یکی از مؤثرترین مسیرها برای پایان دادن به بسیاری از اختلافات است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در پایان بیان کرد: توسعه فرهنگ صلح از مسیر پرونده‌هایی آغاز می‌شود که شاید در نگاه نخست کوچک به نظر برسند،چه اما برای طرفین و خانواده‌های آنان اهمیت فراوانی دارند؛ تلاش ما این است که هر اختلاف، پیش از آنکه به فاصله‌ای عمیق میان افراد تبدیل شود، فرصت پایان یافتن با گفتگو و رضایت را پیدا کند.