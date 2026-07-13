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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

مالیات پیشران توسعه خراسان جنوبی؛ از تأمین اعتبار تا رونق زیرساخت‌ها

مالیات پیشران توسعه خراسان جنوبی؛ از تأمین اعتبار تا رونق زیرساخت‌ها

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: درآمدهای مالیاتی موتور محرک اجرای پروژه‌های عمرانی، تقویت زیرساخت‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از اداره‌کل امور مالیاتی استان و دیدار با کارکنان این مجموعه اظهار کرد: نظام مالیاتی نقش مهمی در تأمین منابع مالی کشور و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه مالیات یکی از مهم‌ترین منابع تأمین بودجه کشور به شمار می‌رود، افزود: عملکرد مطلوب مجموعه امور مالیاتی زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی بهتر به مردم را فراهم می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی مردم استان در پرداخت مالیات، گفت: بیش از ۹۷ درصد مالیات‌ها به‌صورت قانونی پرداخت می‌شود و سهم کمتر از سه درصدی خوداظهاری، بیانگر قانون‌مداری، دینداری و مسئولیت‌پذیری مردم استان است.

هاشمی بر ضرورت تکریم مودیان مالیاتی تأکید کرد و افزود: مراجعه‌کنندگان برای انجام یک تکلیف قانونی به اداره امور مالیاتی مراجعه می‌کنند و باید با احترام و بهترین خدمات با آنان برخورد شود.

وی با اشاره به آثار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: توزیع این منابع نقش مؤثری در تقویت بنیه مالی شهرداری‌ها داشته و موجب شده بسیاری از شهرداری‌های استان بتوانند حقوق معوق کارکنان را پرداخت و خدمات شهری را با شرایط مطلوب‌تری ارائه کنند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین اجرای طرح نشان‌دار کردن پروژه‌ها را از اقدامات مؤثر نظام مالیاتی دانست و گفت: هدایت منابع مالیاتی به سمت طرح‌های عمرانی، موجب خروج پروژه‌های مهم در حوزه‌هایی همچون آبرسانی، راه‌سازی و زیرساخت‌ها از رکود و شتاب گرفتن روند اجرای آنها شده است.

هاشمی با اشاره به حمایت مدیریت استان از بخش تولید، اظهار کرد: طی یک سال گذشته هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی مالیاتی تعطیل نشده و تلاش شده با تعامل دستگاه‌های اجرایی، مشکلات این واحدها برطرف شود.

وی از افزایش ۳۲ هزار میلیارد تومانی منابع بانکی استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: یکی از سیاست‌های جدی مدیریت استان، استقرار حساب‌های بانکی و دفاتر شرکت‌های فعال در خراسان جنوبی در داخل استان بوده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه استان، افزود: افزایش اعتبارات عمرانی، شتاب گرفتن اجرای پروژه راه‌آهن، توسعه راه‌های دوبانده، آغاز اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان و رشد صادرات از جمله دستاوردهای اخیر استان است.

هاشمی درباره آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی نیز گفت: پیشرفت این طرح از حدود ۱۸ درصد در ابتدای دولت به ۳۵ درصد رسیده و تاکنون پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به جایگاه استان در حوزه تجارت خارجی، تصریح کرد: خراسان جنوبی سال گذشته در میان ۷۲ گمرک کشور رتبه نخست صادرات به افغانستان را کسب کرد و با صادرات بیش از سه میلیارد دلار کالا، بیش از ۴۳ درصد صادرات ایران به افغانستان از طریق این استان انجام شده است.

کد مطلب 6886696

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