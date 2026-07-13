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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

تلاش تکواندوکاران  برای بازگشت به سکوی قهرمانی

تلاش تکواندوکاران  برای بازگشت به سکوی قهرمانی

جام جهانی تکواندو در حالی از فردا سه شنبه آغاز می شود که تیم کشورمان بعد از یک دوره غیبت به دنبال بازگشت به سکوی قهرمانی است.

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی- محمد بیرامی: این دوره از مسابقات از فردا سه شنبه ۲۳ تیرماه به میزبانی کره جنوبی در شهر چانچئون آغاز می شود. در این دوره تیم هایی از کشورهای مراکش، هند، اندونزی، قزاقستان، کره جنوبیف چین، ایران، روسیه و تایلند برای کسب عنوان قهرمانی تلاش می کنند.

تیم ملی ایران که سال ۲۰۲۴ در هر دو گروه مردان و زنان عنوان قهرمانی را کسب کرده بود، بعد از یک دوره غیبت در این مسابقات حضور پیدا کرده است.

فدراسیون جهانی که در تلاش برای افزایش اوزان المپیکی است، نظر دارد رقابت های تیمی را نیز وارد بازیهای المپیک کند، برگزاری جام جهانی با شیوه جدید و متفاوت را از سال ۲۰۲۳ به صورت تیمی در دستور کار قرار دارد و از همان سال که با قهرمانی تیم ملی کشورماندر بخش مردان و کسب مدال برنز رقابت های ترکیبی (مردان وزنان) همراه بود، این رقابت ها به صورت منظم برگزار می شود.

در سال ۲۰۲۴ تیم ایران در رقابت های ترکیبی نایب قهرمان و دو طلای مردان و زنان را به خود اختصاص داد. سال ۲۰۲۵ نیز در غیاب تیم های کشورمان چین و کره جنوبی مدال های طلا را به دست آوردند.

اما فردا در روز نخست این مسابقات تیم کشورمان در گروه مردان ابتدا به دیدار تایلند می رود و صپس با برنده چین و هند برای رسیدن به دیدار نهایی تلاش می کند. دیداری که به نظر می رسد سخت و دشوار باشد. از آن سوی جدول نیز روسیه به دیدار اندونزی می رود و سپس با کره جنوبی پیکار می کند و برنده این دو تیم باید برای رسیدن به فینال با برنده قزاقستان با مراکش مبارزه کند.

این مسابقات چهارشنبه ۲۴ تیرماه در بخش زنان پیگیری شده و در روز پایانی و ۲۵ تیرماه رقابت های بخش ترکیبی برگزار خواهد شد.

مهران برخورداری، امیرسینا بختیاری، محمد حسین یزدانی، امیررضا صادقیان، یلدا ولی نژاد، باران نعمتی، فاطمه احمدی و هستی محمدی نمایندگان تکواندو ایران در این رقابت ها هستند.

کد مطلب 6886729

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