انتشار کارت پنجاه وسومین آزمون دستیاری پزشکی از ۲۸ تیر

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه‌ و سومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اول مردادماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی برای تکمیل مدارک در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۸ تیر تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ جهت تکمیل مدارک داوطلبان فعال می شود.

داوطلبان باید مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با وارد کردن کد ملی و شماره همراه، وضعیت مدارک خود را مشاهده کنند و در صورت نقص مدارک با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام، نسبت به رفع آن اقدام کنند.

سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فعال خواهد شد.

نکته: آن دسته از افرادی که سهمیه رزمندگان و ایثارگران آنان مورد تایید نیست، باید با مراجعه به ارگان مرکزی نامه تائیدیه را دریافت و در مدارک خود بارگذاری کنند.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین در اطلاعیه ای درباره بررسی مدارک داوطلبان مشمول سهمیه ۴۰ امتیازی استعدادهای درخشان اعلام کرد: متقاضیان استفاده از آیین نامه اجرائی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی (سهمیه ۴۰ امتیازی) مرحله آزمون اصلی دستیاری دوره ۵۳ توجه داشته باشند طبق روال اجرایی برگزاری آزمون نتیجه نهایی واجد شرایط یا عدم واجد شرایط بودن سهمیه داوطلبان متقاضی آیین نامه مذکور در کارنامه علمی شرکت کنندگان منظور می شود.