به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان، ظهر دوشنبه به همراه خلیل حسینپناهی، کارشناس مسئول توانبخشی این اداره، از پایگاه جهش تحصیلی شهرستان سنندج مستقر در مرکز جامع سنجش، آموزش و توانبخشی شماره ۲ ناحیه دو سنندج بازدید کردند و در جریان این بازدید، روند اجرای ارزیابیهای تخصصی، نحوه ارائه خدمات به دانشآموزان و فرآیند بررسی شرایط متقاضیان طرح جهش تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت.
اقبال خانی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط تخصصی در اجرای طرح جهش تحصیلی اظهار کرد: شناسایی دانشآموزان مستعد و توانمند باید بر اساس معیارهای علمی و در یک فرآیند دقیق و عادلانه انجام شود تا هر دانشآموز متناسب با تواناییها و ظرفیتهای خود از فرصتهای آموزشی بهرهمند شود.
وی افزود: طرح جهش تحصیلی برای دانشآموزانی پیشبینی شده است که از توانمندیهای لازم برای طی کردن سریعتر مسیر آموزشی برخوردار هستند و در صورت احراز شرایط، میتوانند با برنامهریزی مناسب، یک پایه تحصیلی را به صورت جهشی پشت سر بگذارند.
وی ادامه داد: موفقیت در ارزیابیهای تخصصی تنها یکی از مراحل پذیرش در این طرح است و دانشآموزان متقاضی باید علاوه بر تأیید در فرآیند ارزیابی، نمره قبولی در آزمون نهایی شهریورماه را نیز کسب کنند.
دانشآموزان مشمول طرح جهش تحصیلی
وی عنوان کرد: بر اساس ضوابط اجرایی طرح جهش تحصیلی، دانشآموزان واجد شرایط میتوانند در برخی پایههای تحصیلی شامل جهش از پایه اول به سوم، دوم به چهارم، سوم به پنجم و چهارم به ششم شرکت کنند.
خانی یادآور شد: اجرای این طرح با هدف فراهم کردن زمینه رشد تحصیلی دانشآموزانی انجام میشود که از استعداد و توانایی علمی بالاتری برخوردار هستند و میتوانند با رعایت شرایط لازم، مسیر آموزشی خود را با سرعت بیشتری طی کنند.
وی تصریح کرد: تشخیص توانمندی دانشآموزان برای شرکت در این طرح باید با دقت بالا انجام شود تا ضمن حمایت از دانشآموزان مستعد، از ایجاد فشار آموزشی نامتناسب بر دانشآموزان جلوگیری شود.
فعالیت چهار پایگاه تخصصی در کردستان
درئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان یادآور شد: در سال جاری ۱۴۰ دانشآموز از سراسر استان کردستان متقاضی شرکت در طرح جهش تحصیلی هستند که ارزیابیهای تخصصی آنان در پایگاههای مستقر در شهرستانهای سنندج، سقز، دیواندره و کامیاران انجام میشود.
وی گفت: این پایگاهها با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان تخصصی، فرآیند ارزیابی دانشآموزان را بر اساس دستورالعملهای ابلاغی انجام میدهند و نتایج بررسیها پس از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان در پایان این بازدید ضمن قدردانی از تلاش عوامل اجرایی پایگاههای جهش تحصیلی، بر اجرای دقیق دستورالعملهای تخصصی، رعایت عدالت آموزشی و صیانت از حقوق دانشآموزان در تمامی مراحل ارزیابی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی آموزش و پرورش، فراهم کردن شرایطی است که هر دانشآموز بتواند متناسب با استعداد، توانایی و نیازهای آموزشی خود مسیر رشد و پیشرفت را طی کند.
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