به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در نشست شورای معادن استان بر ضرورت برخورداری مصوبات این شورا از پشتوانه کارشناسی و حقوقی تأکید کرد و خواستار افزایش مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران معادن در قبال زیرساخت‌های روستایی شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه موضوعات مطرح‌شده در جلسات مدیریتی باید پیش از طرح در شورای معادن از جنبه‌های کارشناسی، حقوقی و اجرایی بررسی شوند، اظهار کرد: کمیته‌های تخصصی باید مسائل را پیش از طرح در نشست‌های اصلی به‌طور کامل بررسی کنند تا تصمیمات با دقت و سرعت بیشتری اتخاذ شود.

وی استفاده از مصالح کوهی را به جای مصالح رودخانه‌ای یکی از اولویت‌های بخش معدن استان عنوان کرد و افزود: مصالح کوهی از کیفیت بالاتری برخوردار است و توسعه بهره‌برداری از این ظرفیت، علاوه بر ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی، از آسیب به بستر رودخانه‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیامدهای برداشت بی‌رویه مصالح از رودخانه‌ها تصریح کرد: ادامه این روند موجب تخریب بستر رودخانه‌ها و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و عمرانی خواهد شد، از این رو باید صدور مجوزها به سمت استفاده بیشتر از معادن کوهی هدایت شود.

حبیبی همچنین به خسارت‌های ناشی از تردد کامیون‌های حمل مصالح به راه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: بهره‌برداران معادن باید در قبال خسارت‌های واردشده به این مسیرها مسئولیت‌پذیر باشند و در بهسازی، تقویت و نگهداری راه‌های روستایی مشارکت کنند.

وی در پایان با اشاره به مطالبات ساکنان روستاهای واقع در مسیر معادن، تأکید کرد: راه‌های روستایی برای تردد خودروهای سبک طراحی شده‌اند و استفاده مداوم کامیون‌های سنگین از این مسیرها، لزوم مشارکت فعال بهره‌برداران معادن در جبران خسارت‌ها و ارتقای زیرساخت‌ها را دوچندان کرده است.