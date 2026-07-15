به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در دیدار با سیدمحسن موسویزاده نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با اعلام مطلب فوق و تبیین اولویتهای راهبردی این سازمان در سال جاری، بر رویکرد حمایتی دامپزشکی نسبت به بخش تولید و اشتغال تأکید کرد.
وی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی با درک عمیق از اهمیت پایداری تولید در اقصی نقاط کشور، همافزایی با نهادهای ذیربط و بهرهگیری از پشتیبانیهای قانونی نمایندگان مجلس را در صدر برنامههای اجرایی خود قرار داده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به ضرورت تسریع در روند پاسخگویی به مطالبات بهداشتی تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف دولت در حوزه سلامت غذایی، نیازمند چابکسازی فرآیندهای نظارتی و رفع موانع تولید است و ما متعهد هستیم که با استفاده از تمامی ظرفیتهای فنی و تخصصی و با تکیه بر حمایت قانونگذاران، دغدغههای فعالان این حوزه را مرتفع کرده و بستر لازم برای افزایش بهرهوری در زنجیره تولیدات دامی را فراهم آوریم.
در این دیدار، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تقویت زیرساختهای حوزه دامپزشکی، از آمادگی کامل قوه مقننه برای بهکارگیری ظرفیتهای قانونی در جهت ارتقای سطح سلامت عمومی و پشتیبانی از برنامههای تحولآفرین سازمان دامپزشکی خبر داد.
ظرفیتهای قانونی تامین امنیت غذایی
سید محسن موسویزاده بر ضرورت بهرهگیری از توانمندیهای تقنینی جهت ارتقای سطح سلامت عمومی و پشتیبانی قاطع از برنامههای تحولگرایانه حوزه دامپزشکی تأکید کرد.
وی در جریان رایزنیها پیرامون چالشهای پیشروی تولید و واکاوی راهکارهای ارتقای شاخصهای بهداشتی با اشاره به حجم گسترده و تنوع مأموریتهای سازمان دامپزشکی، فعالیتهای این مجموعه را «خطیر، دشوار و گرهخورده با امنیت ملی» توصیف کرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اهمیت اقدامات این سازمان در تأمین سلامت سبد غذایی خانوار، اظهار داشت: دامپزشکی به عنوان سنگر نخست مقابله با بیماریهای مشترک میان انسان و دام، نقشی حیاتی در پایداری بهداشت عمومی ایفا میکند و گستردگی خدمات این سازمان، بهویژه در مناطق روستایی، دورافتاده و عشایری که دسترسی به خدمات تخصصی در آنها با دشواری همراه است، شایسته توجه ویژه و حمایت مستمر است.
وی با اشاره به کنترل بیماریهای واگیردار و نظارتهای بهداشتی، بر لزوم تداوم و تقویت این اقدامات تأکید کرد و افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمادگی دارند تا با تدوین و تصویب قوانین حمایتی، مسیر پیشبرد برنامههای دامپزشکی را هموار کرده و تعاملات میان قوه مقننه و این دستگاه حاکمیتی را به سطح بالاتری ارتقا دهند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در حوزه بهداشت دام باشیم.
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