به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: شنبه شب، نیروی دریایی سپاه پاسداران با متوقف کردن دو شناور متخلف در تنگه هرمز، این آبراه کلیدی را تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام کرد. آمریکا با حملات هوایی به مناطق ساحلی جنوب ایران پاسخ انسداد کامل تنگه هرمز توسط ایران را داد که با پدافند ایران مواجه شد. نیروی هوافضای سپاه نیز پایگاههای دشمن آمریکایی در اردن و قطر را با موشکهای بالستیک هدف قرار داد. این رویدادها، دور تازهای از درگیریها را در منطقه رقم زده است.
انسداد تنگه هرمز و اقدامات نیروی دریایی سپاه
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اجرای ماموریت حفظ امنیت دریانوردی، شنبه شب دو شناور متخلف را که از مسیرهای غیرمصوب عبور میکردند و به هشدارها توجه نداشتند، با شلیک اخطار متوقف کرد. پس از آن، آمریکا آتش گشود و به دنبال این شرارت آمریکاییها، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که به دلیل مداخلات غیرقانونی، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی مسدود است و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت. این اقدام، تردد در یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان را به شدت محدود کرده و بر بازارهای جهانی تاثیر گذاشته است.
تجاوزات هوایی آمریکا به جنوب ایران
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام بامداد یکشنبه از آغاز حملات هوایی به ایران خبر داد. گزارشهای متعدد از شنیده شدن انفجارها و فعال شدن پدافند در استانهای جنوبی حکایت داشت. در استان خوزستان، پدافند مناطق آبادان، ماهشهر و هندیجان فعال شد. در بوشهر انفجارهایی در کنگان، دیر و عسلویه گزارش شد. در هرمزگان، مناطقی در بندرعباس، سیریک، قشم و جاسک، هدف قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان نیز فعالیت پدافند در کنارک و چابهار گزارش شد.
پاسخ موشکی ایران به پایگاههای آمریکایی
پس از تجاوزات آمریکا، نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی تلافیجویانه، ابتدا پایگاه پرنس حسن در اردن را هدف قرار داد و طبق اطلاعیه رسمی، مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه پهپادهای ام کیو ۹ را منهدم کرد. در مرحله دوم، پایگاه هوایی العدید در قطر با موشکهای بالستیک مورد حمله قرار گرفت و مراکز تعمیر و نگهداری جنگندهها و فرماندهی آن آسیب دید. سپاه هشدار داد که ادامه تجاوزات با پاسخهای شدیدتر مواجه خواهد شد. این حملات، آمادهباش گسترده در پایگاههای آمریکایی در امارات، کویت، قطر، بحرین و اردن را به دنبال داشت و گزارشهایی از فعال شدن پدافندها منتشر شد. وقایع شنبه شب و بامداد یکشنبه ادامه تنشهای اخیر بر سر کنترل تنگه هرمز است.
ایران با انسداد آبراه هرمز و پاسخ مستقیم به پایگاههای میزبان نیروهای آمریکایی، بر حق حاکمیت و دفاع مشروع خود تاکید کرد. سرعت پاسخها نشاندهنده آمادگی عملیاتی بالاتر است. از دیدگاه راهبردی، تنگه هرمز همچنان اهرم مهمی برای ایران در برابر فشارهای خارجی باقی مانده است. همچنین هدف قرار دادن پایگاههای دشمن آمریکایی در اردن و قطر نیز پیام روشنی به کشورهای میزبان دارد. شنبه شب و بامداد یکشنبه خلیج فارس شاهد تبادل اقدامات نظامی جدی بود. جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل دفاع از امنیت ملی و حاکمیت خود، به تجاوزات آمریکا واکنش نشان داد. اکنون رصد دقیق تحولات توسط رزمندگان ایرانی ادامه دارد و هر گام جدید دشمن متجاوز میتواند ابعاد درگیری را تغییر دهد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح روز یکشنبه نیز مانع حرکت کشتی پیشقراول دشمن آمریکایی شد و در پی آن، ارتش آمریکا اقدام به انجام عملیاتهایی در برخی نقاط جنوب کشور کرد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیش از این هشدار داده بودند که در صورت هرگونه اقدام فراتر از خطوط اعلامشده از سوی دشمن، پاسخ قاطع و متناسبی ارائه خواهند کرد. در پاسخ به تجاوز دشمن، نیروهای مسلح ایران نیز در عملیات صبح روز یکشنبه، مراکز تجمع نیروهای دشمن، محل دپوی تجهیزات، سامانههای پاتریوت و سایتهای راداری در بحرین، اردن و برخی نقاط دیگر را هدف قرار دادند.
عملیات روز یکشنبه نشان داد که دشمن آمریکایی باید هشدارهای تهران درباره کنترل مسیرهای مواصلاتی در تنگه هرمز را جدی بگیرد؛ چراکه اگر روند تحولات از مسیر دیپلماسی خارج شود، در میدان نبرد با شرایطی بهمراتب دشوارتر روبهرو خواهد شد. عملیات صبح یکشنبه چند پیام روشن به همراه داشت؛ نخست اینکه برخلاف ادعاهای پیشین مقامات آمریکایی، تمامی سامانههای رصد، شناسایی و کنترل دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس بهصورت دقیق فعال هستند و همه تحرکات دشمن تحت اشراف نیروهای ایرانی قرار دارد. دومین پیام این عملیات ناکارآمد بودن اقدامات ضدایرانی آمریکا در برخی پایگاههای منطقهای از جمله رأسالخیمه و کویت است. سومین پیام نیز این است که هر اندازه دشمن سطح تنش را افزایش دهد، جمهوری اسلامی ایران در دامنهای گستردهتر و با پاسخهایی متنوعتر به اقدامات آن واکنش نشان خواهد داد.
دوران توافقات یکطرفه تمام شد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: دوران توافقات یکطرفه به پایان رسیده است. به شما گفته بودیم که به قول و تعهداتتان عمل کنید، وگرنه باید بهایش را بپردازید. حالا باید با واقعیت روبهرو شوید. رئیس تیم مذاکره کننده کشورمان همچنین بخشی از بند پنجم تفاهمنامه ۱۴ بندی را که در آن بر بازگشایی تنگه هرمز با رعایت ترتیبات ایرانی تاکید شده است، در ضمیمه توییت خود منتشر کرد.
اهداف آمریکایی با کدام موشکها هدف قرار گرفتند؟
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد و صبح روز یکشنبه در پاسخ به تجاوزات اخیر آمریکا علیه مناطق مختلفی در خاک جمهوری اسلامی ایران، طی چند عملیات همزمان، مراکز راهبردی ارتش آمریکا در سه کشور اردن، قطر و عمان را هدف حملات موشکی قرار داد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این عملیات، مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانههای پهپادهای ام کیو ۹ در پایگاه آمریکایی پرنس حسن اردن، مرکز فرماندهی و کنترل و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگندهها در پایگاه هوایی العدید قطر و همچنین مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیمابر آمریکا در بندر دقم عمان مورد اصابت قرار گرفتند.
این عملیات در چارچوب پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به حملات اخیر آمریکا علیه خاک کشور انجام شد و اهداف انتخابشده، از مهمترین مراکز فرماندهی، پشتیبانی و تداوم عملیات نیروهای آمریکایی در منطقه به شمار میروند. در این حملات، از نسل جدید موشکهای بالستیک و دوربرد نقطهزن ساخت جمهوری اسلامی ایران استفاده شد؛ موشکهایی که طی سالهای اخیر ستون فقرات قدرت بازدارندگی ایران را تشکیل دادهاند. در این عملیات از موشکهای بالستیک قدر، عماد، خیبرشکن، فاتح ۱۱۰ و ذوالفقار استفاده شد؛ ترکیبی از موشکهای سوخت جامد و سوخت مایع نقطهزن که برای انهدام اهداف راهبردی و نظامی با دقت بالا طراحی شدهاند.
تنگه هرمز، مکانیزم اعمال فشار ایران
جاناتان هکت، سرپرست سابق اطلاعات نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در واکنش به تحولات اخیر گفت: کنترل تنگه هرمز توسط ایران به گونهای است که پیش از جنگ ۴۰ روزه وجود نداشت. تنگه هرمز مکانیزم اعمال فشار ایران بر آمریکاست و این کشور نمیخواهد آن را ازدست بدهد. قدرت دریایی ایران در خلیج فارس، الگویی از تغییر موازنه است که پیش از دوران جنگ اخیر، به این سطح از نافذ و موثر بودن نرسیده بود. تغییر در دکترین دفاعی ایران، باعث شده است که تنگه هرمز از یک مسیر باز به یک منطقه تحت کنترل استراتژیک تبدیل شود. آنچه امروز در هرمز شاهد آن هستیم، محصول تکامل توانمندیهای دفاعی ایران است که در دهههای گذشته اساس آن ریخته شد.تنگه هرمز برای ایران یک خط قرمز استراتژیک است و برای آمریکا، یک ضرورت اقتصادی که هزینه از دست دادن آن بسیار فراتر از هرگونه تقابل نظامی است. ایران از هرمز به عنوان یک سپر دفاعی استفاده میکند؛ جایگاهی که هرگونه دستکم گرفتن آن میتواند به قیمت فروپاشی نظم اقتصادی منطقه تمام شود.
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