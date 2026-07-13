ترامپ مدعی شد: محاصره ایران را دوباره برقرار خواهیم کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه در تلاش برای آرام کردن منتقدان متعدد در کشورش که به توهمات بیهوده و پرهزینه وی و تبعات آن ها بر اقتصاد و زندگی مردم آمریکا معترض هستند، ادعا کرد: دوباره علیه ایران محاصره اعمال خواهیم کرد.

رئیس‌ جمهور آمریکا با انتشار پیامی در تروث سوشال مدعی شد: تنگه هرمز، با حضور یا بدون حضور ایران، باز خواهد ماند! محاصره ایران را دوباره برقرار می‌ کنیم؛ محاصره‌ ای که این‌گونه نام‌ گذاری شده، زیرا تنها مانع ورود یا خروج کشتی‌ های ایران یا مشتریان آن می‌ شود. همه کشورهای دیگر می‌توانند به‌طور آزاد و عادلانه از تنگه استفاده کنند. از این لحظه به بعد، آمریکا با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد. اما بر اساس انصاف، برای انجام این مأموریت و تأمین امنیت این بخش بسیار پرتنش جهان، باید همه هزینه‌ هایش جبران شود. به همین منظور، ۲۰ درصد از ارزش تمام محموله‌های عبوری به‌عنوان هزینه این مأموریت دریافت خواهد شد. فرایند اجرای این طرح و تشکیل سازوکار آن بلافاصله آغاز می‌شود.

این در حالیست که سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت ماجراجویی‌های مکرر آمریکا در تنگه هرمز، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان اجازه دخالت واشنگتن در مدیریت این آبراه راهبردی را نخواهد داد و هرگونه همکاری کشورهای منطقه با ارتش آمریکا را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران قلمداد کرد.

به گفته این مقام نظامی، اقدامات تحریک‌آمیز و شرارت‌های پی در پی نیروهای آمریکایی برای ورود به حوزه مدیریت تنگه هرمز، نه تنها امنیت منطقه و تجارت بین‌المللی را با مخاطره جدی مواجه ساخته، بلکه همکاری برخی کشورهای همسایه با طرف آمریکایی، خطر گسترش جنگ در کل منطقه را به طور چشمگیری افزایش داده است.

وی با اشاره به هشدارهای قبلی، اعلام کرد: پیرو هشدارهای پیشین، به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در ادامه تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هرگونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش که از سوی ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین‌شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح ایجاد شود، با شدت برخورد خواهند کرد و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، گواه روشنی بر این رویه است.