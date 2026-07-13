آیت الله فلاحتی: پاک‌ دستی نخستین شرط خدمت در نظام مالیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان که به مناسبت هفته امور مالیاتی برگزار شد به سابقه تاریخی نظام مالیاتی در تمدن‌های بشری و دوره اسلامی، نامه امیرالمؤمنین علی (ع) به ابن‌سلیم به فرماندار اصفهان در سال ۳۶ هجری را یادآور اشاره کرد و گفت: اولین و مهم‌ترین شرط یک مأمور مالیاتی پاک‌دستی است.

وی تصریح کرد: اگر در یک مجموعه، رئیس به معاون و زیردستان خود اعتماد نداشته باشد، آن مجموعه نمی‌چرخد. زندگی ما به دست پاک می‌چرخد. کسی که در دستگاه مالیاتی کار می‌کند باید دستی پاک داشته باشد و با اموال مردم، خالصانه برای خدا کار کند.

آیت‌الله فلاحتی در ادامه، اخلاق‌مدار بودن در جمع‌آوری مالیات را دومین اصل ضروری دانستند و اضاغه کرد: مبادا مؤدی مالیاتی از رفتار ما آزرده شود. اخلاق خوش، سختی تکلیف مالی را از یاد می‌برد. گاهی یک لبخند، یک برخورد محترمانه، بار روانی سنگینی را از دوش مردم برمی‌دارد.

وی ادامه داد: چهارمین نکتۀ مورد تأکید ایشان، داشتن نگاه تمدنی به نظام مالیاتی بود. ایشان با اشاره به ارتباط مستقیم مالیات با خدمات عمومی، تأکید کرد که مالیات‌های پرداختی مردم، صرف آب، برق، گاز، آسفالت و رفاه اجتماعی همان شهر و استان می‌شود.

امام جمعه رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز در سه جنگ تحمیلی، بر اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی تأکید و اظهار کرد: راستی‌آزمایی را رها نکنید. هوشمندسازی و الکترونیکی شدن، کار شما را روان‌تر و آسان‌تر خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به شرایط جغرافیایی و هزینه‌های متفاوت استان‌ها از جمله رطوبت، تردد بالای جمعیت شناور و استهلاک زیرساخت‌ها خواستار توجه ویژه به بازگشت بخشی از درآمدهای مالیاتی به استان‌ها برای جبران این هزینه‌ها شدند و از خدمات صادقانه کارکنان اداره مالیاتی تقدیر کردند.