اعلام جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هادیان از برگزاری آزمون ورود به مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در استان خبر داد و با اشاره به جزئیات کامل این رویداد علمی مهم گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در ۱۲۹ کد رشته تحصیلی، طی ۳ نوبت مجزا شامل نوبتهای صبح و عصر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه و نوبت صبح روز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به گسترهی جغرافیایی برگزاری آزمون در استان فارس ادامه داد: این آزمون بهصورت همزمان در ۱۱ شهرستان استان شامل اقلید، جهرم، داراب، شیراز، فسا، فیروزآباد، کازرون، لارستان، لامرد، مرودشت و ممسنی برگزار میشود تا دسترسی داوطلبان به حوزههای امتحانی با سهولت بیشتری فراهم شود.
آمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در استان فارس و شهرستان شیراز
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در استان فارس با ارائه آمار دقیق از تعداد داوطلبان گفت: در مجموع ۳۶ هزار و ۴۹۴ داوطلب در استان فارس در این آزمون ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۱۹ هزار و ۵۸۴ نفر زن و ۱۶ هزار و ۹۱۰ نفر مرد هستند. همچنین در شهرستان شیراز بهعنوان مهمترین حوزه امتحانی استان، ۲۳ هزار و ۱۸۱ داوطلب حضور دارند که ۱۲ هزار و ۸۸۲ نفر از آنان را بانوان و ۱۰ هزار و ۲۹۹ نفر را آقایان تشکیل میدهند.
ضرورت دریافت کارت ورود به جلسه و رفع نقص
هادیان با تأکید بر اهمیت دریافت کارت ورود به جلسه، بیان کرد: داوطلبان گرامی میبایست از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.
وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اطلاعات مندرج بر روی کارت از قبیل جنسیت، عکس، ناخوانا بودن شماره داوطلبی یا نوع معلولیت، داوطلبان عزیز میتوانند در روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه به باجههای رفع نقص شهرستان محل آزمون خود مراجعه نمایند و آدرس دقیق این باجهها نیز بر روی درگاه سازمان سنجش قابل مشاهده است ، همچنین باجه رفع نقص شهر شیراز در مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز، واقع در خیابان ساحلی غربی مستقر خواهد بود.
معاون آموزشی دانشگاه شیراز همچنین یادآور شد: داوطلبانی که در بیشاز یک کد رشته آزمونی ثبتنام کردهاند، ملزم به چاپ کارت ورود به جلسه جداگانه برای هر یک از کد رشتهها هستند.
تذکرات مهم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
هادیان در ادامه به موارد الزامی و ممنوعیتهای جلسه آزمون اشاره کرد و گفت: به همراه داشتن کارت ورود به جلسه، کارت ملی یا شناسنامه عکسدار، چند مداد مشکی نرم پررنگ، پاککن و مدادتراش و ساعت مچی ساده در جلسهی آزمون الزامی است و همچنین آوردن هرگونه وسیله اضافی از جمله یادداشت و کاغذ، کیف، ماشینحساب و هرگونه وسیله الکترونیکی و ارتباطی نظیر ساعت هوشمند، دستبند و انگشتر هوشمند، تلفن همراه، پیجر و ریموت کنترل ممنوع بوده و با متخلفان بر اساس مقررات برخورد خواهد شد.
وی در خصوص زمانبندی برگزاری آزمون تصریح کرد: ساعت شروع فرایند آزمون در نوبتهای صبح و عصر بهترتیب ۷:۳۰ و ۱۴:۳۰ است و دربهای حوزههای امتحانی ۳۰ دقیقه پیش از آغاز فرایند آزمون بسته خواهد شد و ازهمینرو، از داوطلبان گرامی تقاضا میشود ضمن رعایت زمانبندی، به ازدحام و ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به حوزههای امتحانی توجه ویژه داشته باشند.
تأکید بر استفاده از حملونقل عمومی برای شرکت در آزمون در شیراز
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در استان فارس در پایان با اشاره به تراکم بالای داوطلبان در شهرستان شیراز، تأکید کرد: به داوطلبانی که حوزه امتحانی آنان در پردیس مرکزی دانشگاه شیراز (میدان ارم) یا دانشکده مهندسی (میدان نمازی و خیابان ملاصدرا) قرار دارد، اکیداً توصیه میشود؛ علاوهبر برنامهریزی دقیق برای حضور بهموقع در جلسه، تا حد امکان از وسایل حملونقل عمومی، بهویژه قطار شهری (ایستگاه نمازی) استفاده کنند تا با چالش ترافیک سنگین مواجه نشوند.
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