به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد آزاد در خطبههای نماز جمعه این هفته لامرد، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و ضرورت ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان، اظهار داشت: امت اسلامی و دستگاههای مسئول باید با غیرت و تعصب نسبت به احکام الهی، برای اجرای حکم قصاص عاملان شهادت رهبر شهید و شهدای والامقام شهرستان اقدام عاجل انجام دهند.
وی با تأکید بر اینکه نباید در برابر خون پاک شهدا بیتفاوت بود، خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب تصور میکردند با فشارهای روانی و عملیاتی میتوانند جمهوری اسلامی را در چند روز به زانو درآورند، اما بصیرت ملت و اقتدار نیروهای مسلح، تمامی معادلات آنان را برهم زد.
خطیب جمعه لامرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تصریح کرد: تنگه هرمز به عنوان مهمترین گلوگاه اقتصادی جهان، در اختیار ایران است و متعلق به ملت ایران خواهد ماند؛ این تنگه هرگز به دست هیچ قدرت بیگانهای نخواهد افتاد و امنیت بازارهای جهانی به ثبات و اقتدار ایران وابسته است.
وی با اشاره به فضای روانی ایجادشده توسط رسانههای معاند پس از تشییع باشکوه رهبر شهید و پیام رهبر جدید انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، تأکید کرد: دشمنان با مشاهده حضور حماسی مردم، ناامید شدهاند و اکنون کفتاروار به دنبال فرصتطلبی هستند، اما ملت ما با هوشیاری کامل، همچنان دهان یاوهگویان و آمریکای جنایتکار را خواهند کوبید.
امام جمعه لامرد در ادامه با دعوت از مردم برای حفظ حضور فعال در صحنه، از زائران اربعین حسینی خواست زمان سفر خود را مدیریت کرده و آن را کوتاه کنند و تأکید کرد: همانطور که شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند، حرم جمهوری اسلامی به حضور فعال و میدانی تکتک مردم در خیابانها نیاز دارد. وی همچنین از زائران خواست تا به نیابت از رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان لامرد و میناب، پیامآور مقاومت باشند.
حجتالاسلام آزاد در پایان با انتقاد از رفتارهای خصمانه آمریکا در منطقه، تصریح کرد: منافع آمریکا در منطقه دیگر بازدارنده نیست و اگر دشمنان به دنبال تنش هستند، باید بدانند که پاسخ ایران محدود به منطقه نخواهد بود و منافع آمریکا در خاک خودشان و منافع اسرائیل در قلب سرزمینهای اشغالی هدف قرار خواهد گرفت تا طعم واقعی سیلی سخت را بچشند.
لامرد-امام جمعه لامرد با تأکید بر تعلق تنگه هرمز به ملت ایران، گفت: این گلوگاه راهبردی هرگز به دست بیگانگان نمیافتد و امنیت جهانی به اقتدار ایران وابسته است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد آزاد در خطبههای نماز جمعه این هفته لامرد، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و ضرورت ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان، اظهار داشت: امت اسلامی و دستگاههای مسئول باید با غیرت و تعصب نسبت به احکام الهی، برای اجرای حکم قصاص عاملان شهادت رهبر شهید و شهدای والامقام شهرستان اقدام عاجل انجام دهند.
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