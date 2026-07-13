جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ و برقراری آتش بس در غزه، ۱۱۰۸ نفر شهید و ۳۵۷۸ نفر مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۸ شهید و ۳۲ مجروح وارد بیمارستان های این باریکه شدند.

در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه آمده است که از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ و برقراری آتش بس در غزه، ۱۱۰۸ نفر شهید و ۳۵۷۸ نفر مجروح شدند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، ۸۰۰ پیکر نیز ار ۱۱ اکتبر از زیر آوار بیرون کشیده شد.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه به ۷۳ هزار و ۲۳۱ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۷۳ هزار و ۶۸۶ نفر افزایش یافت.