تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک فلسطینی در حمله هوایی پهپادی رژیم صهیونیستی به چادری در اردوگاه قدسیه، واقع در غرب خان‌یونس در جنوب نوار غزه شهید شد.

یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی عصر امروز یکشنبه منطقه غرب برج‌های طیبه در اردوگاه قدسیه، در غرب شهر خان‌یونس را هدف قرار داد.

در این حمله، چادری در داخل این اردوگاه مورد اصابت قرار گرفت که در پی آن تاکنون دست‌کم یک نفر به شهادت رسیده و چند تن دیگر نیز مجروح شده‌اند.

منابع محلی از انتقال مجروحان به بیمارستان‌های منطقه خبر داده‌اند و همچنان نگرانی از افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند که با شهادت دو تن دیگر در حمله به شهر غزه و خان‌یونس، شمار شهدای امروز جنایت صهیونیست‌ها در نوار غزه به ۸ نفر رسید.

این حملات در حالی رخ می‌دهد که ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر حملات خود به مناطق مسکونی در جنوب غزه را تشدید کرده است.