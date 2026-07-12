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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

شهادت ۴ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه

شهادت ۴ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه

منابع فلسطینی از شهادت چهار فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع بیمارستانی در غزه از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به محله الصبره در جنوب شهر غزه به چهار نفر خبر داد.

پیش از این منابع فلسطینی اعلام کردند که در پی حمله رژیم صهیونیستی به یک کارگاه تعمیرات در محله «حاره الریس» واقع در محله الصبره در جنوب شهر غزه، دو فلسطینی به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر مجروح شدند.

پیکر شهدا و مجروحان به بیمارستان قدس وابسته به جمعیت هلال‌ احمر فلسطین منتقل شدند.

همزمان یک پهپاد رژیم صهیونیستی در دو حمله متوالی، تقاطع البصه در شهر دیر البلح واقع در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد.

کد مطلب 6885984

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