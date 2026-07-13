به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه نظارتی و حمایتی بررسی پروژه های نیمه تمام شهرستان بندر انزلی در گفتگو با رسانه ها با اشاره به تشکیل این نشست با حضور فرماندار پرتلاش و مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در این جلسه موضوع خدمات‌رسانی به شهروندان ساکن در منطقه مورد تأکید جدی قرار گرفت و دستگاه‌های متولی مکلف شدند بر اساس قانون، نسبت به تأمین انشعابات برق برای ساکنان دائمی که چندین سال در این منطقه معیشت داشته‌اند، اقدام کنند.

بازرس کل گیلان افزود: همچنین مقرر شد شهرداری نسبت به اجرای زیرساخت‌های عمرانی از جمله عملیات آسفالت‌ریزی و اثبات خدمات در سطح شهرستان اقدام نماید تا شهروندان عزیز بتوانند هرچه سریعتر از این خدمات بهره‌مند شوند.

آقایی در ادامه به موضوع بیمارستان انزلی به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم منطقه اشاره کرد و گفت: این بیمارستان علاوه بر اینکه قطب درمانی غرب استان محسوب می‌شود، به دلیل گردشگرپذیر بودن شهرستان، جمعیت شناور گسترده‌ای را نیز پوشش می‌دهد و به سه تا چهار شهرستان غربی گیلان خدمات درمانی ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌ها در این جلسه نسبت به اتمام توسعه بیمارستان بندر انزلی قول مساعدت داده‌اند، تصریح کرد: بخشی از تأمین اعتبار این پروژه توسط دانشگاه علوم پزشکی استان و بخشی دیگر نیز توسط منطقه آزاد انزلی تقبل شده است. دانشگاه علوم پزشکی مکلف شد هرچه سریعتر نسبت به حمایت و پشتوانه‌ مالی این طرح اقدام کند تا پروژه بیمارستان حداکثر ظرف سه ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

بازرس کل گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه بزرگراه انزلی به رضوانشهر اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع نیز در جلسه امروز مطرح شد و اداره کل راه و شهرسازی موظف گردید هرچه سریعتر نسبت به حمایت مالی از پیمانکار این پروژه اقدام نماید تا عملیات اجرایی تسریع شده و شاهد کاهش تصادفات در این مسیر باشیم.

آقایی در پایان با قدردانی از همکاری مدیران حاضر در جلسه، ابراز امیدواری کرد که با تحقق این مصوبات، مشکلات شهروندان منطقه مرتفع شده و زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه پایدار این شهرستان فراهم گردد.

گفتنی است؛ قبل از برقراری جلسه در سالن جلسات شورای اسلامی شهرستان انزلی بازرس کل گیلان و تیم همراه از محله های پیل علی باغ و مارا گوده این شهرستان و پروژه آزاد راه انزلی به رضوانشهر بازدید کردند.