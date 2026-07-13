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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

سعید صبری پیشکسوت لابراتوار درگذشت

سعید صبری پیشکسوت لابراتوار درگذشت

سعید صبری صاحب استودیو کنکاش فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه سینما، سعید صبری پیشکسوت سینما و صاحب استودیو کنکاش درگذشت.

صبری متولد خیابان لاله زار و پدرش مالک سینما خورشید در لاله زار بود.

وی بیش از ۶ دهه در بخش فنی سینما؛ لابراتوار، تجهیزات و بخش صدا فعالیت داشته است.

کد مطلب 6886874
ندا زنگینه

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