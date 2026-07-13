سعید صبری پیشکسوت لابراتوار درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه سینما، سعید صبری پیشکسوت سینما و صاحب استودیو کنکاش درگذشت.

صبری متولد خیابان لاله زار و پدرش مالک سینما خورشید در لاله زار بود.

وی بیش از ۶ دهه در بخش فنی سینما؛ لابراتوار، تجهیزات و بخش صدا فعالیت داشته است.

