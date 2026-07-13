نظارت بر ۱۹۰ هکتار از مجوزهای تغییر کاربری در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، الهام شهرکی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این نظارتها با هدف صیانت از منابع پایه تولید در بخش کشاورزی، جلوگیری از تخریب و کاهش سطح اراضی حاصلخیز و تضمین امنیت غذایی در سطح استان به مرحله اجرا درآمده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با تشریح جزئیات این نظارتها افزود: از مجموع پروندههای بررسیشده، ۴۲ مورد مربوط به تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است که مساحتی بالغ بر ۲۹.۷۳۱ هکتار را شامل میشود و روند بررسی کارشناسی آنها در کمیسیونهای تخصصی استان در حال انجام است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در ادامه به عملکرد سال گذشته این مدیریت اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۴ مورد نظارت بر طرحهای مشمول تبصره یک ماده یک این قانون در سطح ۱۲۴.۲۵۴ هکتار از اراضی استان صورت گرفته است.
شهرکی تصریح کرد: علاوه بر این، ۱۱۳ مورد نظارت نیز بر طرحهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱ این قانون به مساحت ۶۶.۱۶۷۹ هکتار انجام شد که این مجوزها عمدتاً مربوط به احداث واحدهای تولیدی بخش کشاورزی نظیر گلخانهها، دامداریها، مرغداریها و صنایع وابسته در مناطق روستایی بوده است.
وی با تأکید بر روند قانونی صدور این مجوزها بیان کرد: کمیسیونهای استانی با حضور نمایندگان تامالاختیار سازمان جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و استانداری تشکیل میشود و تمامی درخواستها با دقت نظر کارشناسی و رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی بررسی و تعیین تکلیف میشوند.
مدیر امور اراضی استان سیستان و بلوچستان در پایان با هشدار نسبت به هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، از کشاورزان، باغداران و بهرهبرداران بخش کشاورزی خواست تا پیش از هرگونه اقدام برای تغییر کاربری اراضی خود، حتماً از طریق مراجع قانونی و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها اقدام کنند تا از تبعات حقوقی و برخورد با متخلفان جلوگیری شود.
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