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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

محور ورسک پس از انسداد موقت بازگشایی شد

محور ورسک پس از انسداد موقت بازگشایی شد

ساری- مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: در پی انحراف یک دستگاه کامیون حامل مصالح در محور ورسک و انسداد موقت این مسیر با هماهنگی دستگاه‌های امدادی، عملیات بازگشایی انجام شد.

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه انحراف یک دستگاه خودروی سنگین حامل مصالح در محدوده ورسک، اظهار کرد: این حادثه موجب انسداد موقت محور اصلی شد که بلافاصله با حضور دستگاه‌های مسئول، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و بازگشت تردد عادی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با حضور میدانی در محل حادثه، روند هماهنگی میان پلیس راه، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی به‌صورت مستقیم پیگیری شد تا ضمن حفظ ایمنی، از ایجاد ترافیک سنگین در این محور جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران تصریح کرد: در نخستین گام، مسیر جایگزین برای عبور خودروها فعال شد و همزمان عملیات جابه‌جایی خودروی سنگین، پاکسازی مسیر و ایمن‌سازی محل حادثه با سرعت انجام گرفت.

محمدی خاطرنشان کرد: با تلاش نیروهای عملیاتی، محور اصلی ورسک در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شد و تردد خودروها بدون مشکل از سر گرفته شد.

وی با قدردانی از همکاری و هماهنگی نیروهای پلیس راه، راهداری، امدادی و سایر عوامل اجرایی حاضر در صحنه، تأکید کرد: مجموعه مدیریت بحران استان و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران با آمادگی کامل، برای مدیریت سریع حوادث و حفظ ایمنی محورهای مواصلاتی استان در آماده‌باش قرار دارند.

کد مطلب 6886254

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